Скільки лучан віддали свої голоси за майбутнього Президента. ЦИФРИ. ОНОВЛЕНО

Стало відомо, скільки відсотків лучан уже проголосували на виборах.Про це йдеться на сайті ЦВК.Так, якщо станом на 11:00 проголосували 15,24 % лучан, то на 15:00 - 48,58 %.Поки відсутні дані в ТВО №19 та №20. У ТВО №21 проголосували 46,38 % виборців, у ТВО №23 - 48,8 %.Загалом явка виборців в області на 15:00 становила 47,93 %.Станом на 16:30 додали явку у ТВО №19 - 47,05 % та №20 - 50,04 %.