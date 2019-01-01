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Скільки лучан віддали свої голоси за майбутнього Президента. ЦИФРИ. ОНОВЛЕНО

Скільки лучан віддали свої голоси за майбутнього Президента. ЦИФРИ. ОНОВЛЕНО
Стало відомо, скільки відсотків лучан уже проголосували на виборах.

Про це йдеться на сайті ЦВК.

Так, якщо станом на 11:00 проголосували 15,24 % лучан, то на 15:00 - 48,58 %.

Поки відсутні дані в ТВО №19 та №20. У ТВО №21 проголосували 46,38 % виборців, у ТВО №23 - 48,8 %.

Загалом явка виборців в області на 15:00 становила 47,93 %.

Станом на 16:30 додали явку у ТВО №19 - 47,05 % та №20 - 50,04 %.

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Теги: вибори, явка, голосування
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