Після виборів – прибирати місто: небайдужі роблять Луцьк чистішим

У Луцьку небайдужі мешканки міста зібралися, аби прибрати територію під мостом на проспекті Перемоги.Про це у Facebook пише"Ну що ж, вибори виборами, але сьогодні кілька людей зробили ще один свій громадський обов’язок і почали прибирати територію під мостом (що біля вокзалу). Чому почали? Бо там як виявилось дууууже багато сміття. Ми були в шоці, але не зупинялись", - йдеться у дописі.Лучанки планують продовжити прибирання у неділю, 7 квітня, і кличуть зголошуватися інших мешканців Луцька."Ми прибираємо свідомо. Скло, ПЕТ, бляшанки - збираємо у мішки, що піде на переробку. А все інше, ми збираємо в пакети. Рукавиці у нас багаторазові. Можливо прибирати теж свідомо. Спробуйте.Міська рада проінформована, сміття завтра пообіцяли забрати", - додала Катерина Демидюк.