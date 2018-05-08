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Після виборів – прибирати місто: небайдужі роблять Луцьк чистішим

Після виборів – прибирати місто: небайдужі роблять Луцьк чистішим
У Луцьку небайдужі мешканки міста зібралися, аби прибрати територію під мостом на проспекті Перемоги.

Про це у Facebook пише Катерина Демидюк.

"Ну що ж, вибори виборами, але сьогодні кілька людей зробили ще один свій громадський обов’язок і почали прибирати територію під мостом (що біля вокзалу). Чому почали? Бо там як виявилось дууууже багато сміття. Ми були в шоці, але не зупинялись", - йдеться у дописі.

Лучанки планують продовжити прибирання у неділю, 7 квітня, і кличуть зголошуватися інших мешканців Луцька.

"Ми прибираємо свідомо. Скло, ПЕТ, бляшанки - збираємо у мішки, що піде на переробку. А все інше, ми збираємо в пакети. Рукавиці у нас багаторазові. Можливо прибирати теж свідомо. Спробуйте.
Міська рада проінформована, сміття завтра пообіцяли забрати", - додала Катерина Демидюк.
Після виборів – прибирати місто: небайдужі роблять Луцьк чистішим


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Теги: прибирання, толока, Луцьк
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