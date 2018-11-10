Луцькі «воїни» прибрали Теремнівські ставки. ФОТО
Сьогодні, 21:59
Вихованці спортивного клубу "Воїн" організували толоку та прибрали Теремнівські ставки.
Про це спортсмени повідомили на сторінці клубу у facebook.
"Близько 60 "воїнів" проміняли тренувальні рукавички на господарські та, озброївшись пакетами для сміття, зібрали непотріб вздовж берегової лінії. Дехто із спортсменів прийшов на прибирання не сам, а у компанії батьків.
Попри те, що толоку в Теремно спортивний клуб продив минулого року, а також тут прибирали й інші небайдужі лучани, сміття все одно назбирали чимало.
"Ініціатива прибрати територію Теремнівських ставків виникла спонтанно минулого літа. Ми приїхали сюди для проведення тренування і виявили багато сміття, яке прибрали.
Нинішнє прибирання в Теремно співпало із всеукраїнським флешмобом різних спортивних клубів, зокрема наших товаришів - криворізького "Барсу", який ми вирішили підтримати, вийшовши на весняну толоку. Так, ставок готовий до відпочинкового сезону", - розповів директор клубу "Воїн" Дмитро Василенко.
Зібране сміття волинські "воїни" спакували у великі пакети і за сприяння Луцької міської ради його вивезли на сміттєзвалище.
Толоку спортсмени завершили невеличким пікніком, сміття після якого було чемно зібрано, адже чисто там - де не смітять", - йдеться в повідомленні.
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Про це спортсмени повідомили на сторінці клубу у facebook.
"Близько 60 "воїнів" проміняли тренувальні рукавички на господарські та, озброївшись пакетами для сміття, зібрали непотріб вздовж берегової лінії. Дехто із спортсменів прийшов на прибирання не сам, а у компанії батьків.
Попри те, що толоку в Теремно спортивний клуб продив минулого року, а також тут прибирали й інші небайдужі лучани, сміття все одно назбирали чимало.
"Ініціатива прибрати територію Теремнівських ставків виникла спонтанно минулого літа. Ми приїхали сюди для проведення тренування і виявили багато сміття, яке прибрали.
Нинішнє прибирання в Теремно співпало із всеукраїнським флешмобом різних спортивних клубів, зокрема наших товаришів - криворізького "Барсу", який ми вирішили підтримати, вийшовши на весняну толоку. Так, ставок готовий до відпочинкового сезону", - розповів директор клубу "Воїн" Дмитро Василенко.
Зібране сміття волинські "воїни" спакували у великі пакети і за сприяння Луцької міської ради його вивезли на сміттєзвалище.
Толоку спортсмени завершили невеличким пікніком, сміття після якого було чемно зібрано, адже чисто там - де не смітять", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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