Луцькі «воїни» прибрали Теремнівські ставки. ФОТО





Про це спортсмени повідомили на сторінці клубу у



"Близько 60 "воїнів" проміняли тренувальні рукавички на господарські та, озброївшись пакетами для сміття, зібрали непотріб вздовж берегової лінії. Дехто із спортсменів прийшов на прибирання не сам, а у компанії батьків.



Попри те, що толоку в Теремно спортивний клуб продив минулого року, а також тут прибирали й інші небайдужі лучани, сміття все одно назбирали чимало.



"Ініціатива прибрати територію Теремнівських ставків виникла спонтанно минулого літа. Ми приїхали сюди для проведення тренування і виявили багато сміття, яке прибрали.



Нинішнє прибирання в Теремно співпало із всеукраїнським флешмобом різних спортивних клубів, зокрема наших товаришів - криворізького "Барсу", який ми вирішили підтримати, вийшовши на весняну толоку. Так, ставок готовий до відпочинкового сезону", - розповів директор клубу "Воїн" Дмитро Василенко.



Зібране сміття волинські "воїни" спакували у великі пакети і за сприяння Луцької міської ради його вивезли на сміттєзвалище.



Толоку спортсмени завершили невеличким пікніком, сміття після якого було чемно зібрано, адже чисто там - де не смітять", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованці спортивного клубу "Воїн" організували толоку та прибрали Теремнівські ставки.Про це спортсмени повідомили на сторінці клубу у facebook "Близько 60 "воїнів" проміняли тренувальні рукавички на господарські та, озброївшись пакетами для сміття, зібрали непотріб вздовж берегової лінії. Дехто із спортсменів прийшов на прибирання не сам, а у компанії батьків.Попри те, що толоку в Теремно спортивний клуб продив минулого року, а також тут прибирали й інші небайдужі лучани, сміття все одно назбирали чимало."Ініціатива прибрати територію Теремнівських ставків виникла спонтанно минулого літа. Ми приїхали сюди для проведення тренування і виявили багато сміття, яке прибрали.Нинішнє прибирання в Теремно співпало із всеукраїнським флешмобом різних спортивних клубів, зокрема наших товаришів - криворізького "Барсу", який ми вирішили підтримати, вийшовши на весняну толоку. Так, ставок готовий до відпочинкового сезону", - розповів директор клубу "Воїн"Зібране сміття волинські "воїни" спакували у великі пакети і за сприяння Луцької міської ради його вивезли на сміттєзвалище.Толоку спортсмени завершили невеличким пікніком, сміття після якого було чемно зібрано, адже чисто там - де не смітять", - йдеться в повідомленні.

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