Водій, який збив велосипедиста на Волині, був п'яним





Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо,



Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Седлище Любешівського району автомобіль «BMW 318» збив велосипедиста. Водій автівки був п'яним.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, аварія трапилася 31 березня близько 22:30 . За кермом легковика перебував 32-річний житель району. Керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, водій виїхав на смугу зустрічного руху та збив велосипедиста, 23-річного жителя цього ж району.Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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