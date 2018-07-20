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Водій, який збив велосипедиста на Волині, був п'яним

Водій, який збив велосипедиста на Волині, був п'яним
У селі Седлище Любешівського району автомобіль «BMW 318» збив велосипедиста. Водій автівки був п'яним.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, аварія трапилася 31 березня близько 22:30. За кермом легковика перебував 32-річний житель району. Керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, водій виїхав на смугу зустрічного руху та збив велосипедиста, 23-річного жителя цього ж району.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: аварія, Волинь, велосипедист
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