На Волині зловили браконьєра, який ловив рибу сітками в озері заповідника
Сьогодні, 18:01
На Волині рибоохоронний патруль зловив чоловіка, який ловив рибу сітками.
Інцидент стався на озері Біле Любешівського району, - газета "Нове життя".
До слова, ця водойма знаходиться в межах НПП «Прип’ять-Стохід», який відноситься до природно-заповідного фонду України.
Затримали чоловіка, який рибалив трьома сітками. Порушник виловив 5 рибин щуки, загальною вагою 2 кг. Збитки, завдані рибному господарству, становлять 3010 грн.
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Інцидент стався на озері Біле Любешівського району, - газета "Нове життя".
До слова, ця водойма знаходиться в межах НПП «Прип’ять-Стохід», який відноситься до природно-заповідного фонду України.
Затримали чоловіка, який рибалив трьома сітками. Порушник виловив 5 рибин щуки, загальною вагою 2 кг. Збитки, завдані рибному господарству, становлять 3010 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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