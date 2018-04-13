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На Волині зловили браконьєра, який ловив рибу сітками в озері заповідника

На Волині зловили браконьєра, який ловив рибу сітками в озері заповідника
На Волині рибоохоронний патруль зловив чоловіка, який ловив рибу сітками.

Інцидент стався на озері Біле Любешівського району, - газета "Нове життя".

До слова, ця водойма знаходиться в межах НПП «Прип’ять-Стохід», який відноситься до природно-заповідного фонду України.

Затримали чоловіка, який рибалив трьома сітками. Порушник виловив 5 рибин щуки, загальною вагою 2 кг. Збитки, завдані рибному господарству, становлять 3010 грн.

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Теги: риба, патруль
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