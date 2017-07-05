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Компанія «Сталь-М» зробила фурор на виставці у Києві*

Компанія «Сталь-М» зробила фурор на виставці у Києві*
У Києві 19-22 березня відбувалася міжнародна будівельна виставка Inter Build Expo 2019. Більше 200 найуспішніших компаній представили свою продукцію. Однією з таких учасників стала компанія «Сталь-М» з міста Рівне, представивши надзвичайно актуальну пропозицію як для українського ринку, так і для європейського.

Компанію презентував молодий директор Андрій Муляренко, старший син засновника компанії, який натхненно впроваджує нові методи управління та під керівництвом якого стартувала нова серія дверної продукції.

Компанія «Сталь-М» вже майже 20 років спеціалізується на виготовленні сертифікованих дверей, зокрема, Андрій Олексійович презентував продукцію протипожежного призначення та вхідні двері безпеки. В цій продукції втілені нові ідеї та технології виробництва, а також креативні дизайнерські рішення.

Завод з виготовлення дверей компанії «Сталь-М»
Завод з виготовлення дверей компанії «Сталь-М»


Компанія «Сталь-М» підтвердила якість та безпеку своїх дверей, сертифікувавши їх за Європейськими стандартами EN 1627:2014 RC3 (3-й клас зламостійкості) та EN 1627:2014 RC4 (4-й клас зламостійкості). Також, компанія «Сталь-М» отримала сертифікат на 2-й клас кулестійкості ДСТУ 4547:2006 ОЗК-2, який витримує постріли вогнепальної зброї, зокрема, пістолету ТТ. Двері від «Сталь-М» - це європейський еталон безпеки та надійності.

Компанія «Сталь-М» зробила фурор на виставці у Києві*
Компанія «Сталь-М» зробила фурор на виставці у Києві*
Компанія «Сталь-М» зробила фурор на виставці у Києві*
Компанія «Сталь-М» зробила фурор на виставці у Києві*


Але сертифікати зламостійкості стали не єдиною перевагою, окрім сталевої безпеки, «Сталь-М» представили нові дизайнерські рішення в оздобленні дверей, виділивши 4 основні серії: Frame, Lines, Free lines, Classic.

Особливе значення надали оздобленню стійкому до зовнішніх впливів. Компанія «Сталь-М» оздоблює свої двері масивами різних порід дерев, а саме: дуб, ясен, червоне дерево. Ще одним висококласним матеріалом є HPL-панелі, які є надзвичайно стійкими до зовнішніх впливів та використовуються для оздоблення фасадів будинків. І третім варіантом оздоблення стійким до зовнішніх впливів є метал в ПВХ-плівці, який дає можливість поєднання різних дизайнів.

Загалом всі представлені новинки від «Сталь-М» зробили справжній фурор на Inter Build Expo 2019, а виставкова експозиція компанії стала однією з найбільш відвідуваних на виставці. Двері були високо оцінені забудовниками, представниками будівельних компаній, дизайнерами та гостями виставки.

Зокрема, двері «Сталь-М» оцінив особисто заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе. Продукція викликала великий інтерес не лише українських споживачів, а й відвідувачі з Литви, Грузії, Чехії, Польщі, Данії та багатьох інших країн, тому що двері компанії «Сталь-М» це дійсно європейський еталон безпеки та надійності.

З новинками компанії «Сталь-М» першими можуть ознайомитись жителі Рівненської та Волинської областей, відвідавши фірмові магазини «Сталь-М» в м. Рівне за адресою: вул. Київська, 67 (ТЦ Арена), вул. С.Крушельницької, 77 та в м. Луцьк на вул. Рівненська, 25.



Компанія «Сталь-М» зробила фурор на виставці у Києві*


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Теги: Сталь-М, двері
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