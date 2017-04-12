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Ковельчан запрошують долучитися до весняного прибирання міста

Ковельчан запрошують долучитися до весняного прибирання міста
Ковельчан запрошують долучитися до весняного прибирання міста. Про це повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради.

Небайдужі й ініціативні мешканці міста вже розпочали наводити лад у місцях відпочинку, на власних присадибних ділянках, територіях підприємств та установ.

Активно ж вестимуться роботи з весняного прибирання міста, його озеленення впродовж місячника з благоустрою – з 2 квітня по 2 травня.

13 квітня у Ковелі – день довкілля. Передбачається здійснити комплекс заходів з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, приведення у належний санітарний стан парків, спортивних й дитячих майданчиків, узбіч доріг, кладовищ, пам’ятників, житлових, гаражних і садівничих масивів, берегів річки Турії, а відтак підготуватися до Великодніх і травневих свят.

На визначених об’єктах працюватимуть комунальники, трудові колективи, студенти, учні, педагоги навчальних закладів, службовці, громадські активісти. Спільні зусилля дозволять створити у рідному місті сприятливе для життя і відпочинку довкілля, чистоту й ошатність, хороший імідж Ковеля та його мешканців.

Запрошуємо представників громади долучитися до загальноміської справи. Сподіваємося, що і цього року ковельчани проявлять високу свідомість й активність у заходах з впорядкування рідного міста.

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Теги: Ковель, весна, толока, прибирання
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