Ковельчан запрошують долучитися до весняного прибирання міста





Небайдужі й ініціативні мешканці міста вже розпочали наводити лад у місцях відпочинку, на власних присадибних ділянках, територіях підприємств та установ.



Активно ж вестимуться роботи з весняного прибирання міста, його озеленення впродовж місячника з благоустрою – з 2 квітня по 2 травня.



13 квітня у Ковелі – день довкілля. Передбачається здійснити комплекс заходів з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, приведення у належний санітарний стан парків, спортивних й дитячих майданчиків, узбіч доріг, кладовищ, пам’ятників, житлових, гаражних і садівничих масивів, берегів річки Турії, а відтак підготуватися до Великодніх і травневих свят.



На визначених об’єктах працюватимуть комунальники, трудові колективи, студенти, учні, педагоги навчальних закладів, службовці, громадські активісти. Спільні зусилля дозволять створити у рідному місті сприятливе для життя і відпочинку довкілля, чистоту й ошатність, хороший імідж Ковеля та його мешканців.



Запрошуємо представників громади долучитися до загальноміської справи. Сподіваємося, що і цього року ковельчани проявлять високу свідомість й активність у заходах з впорядкування рідного міста.



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