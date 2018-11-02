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У «ПортCity» 21 квітня – шалені весняні знижки*

У «ПортCity» 21 квітня – шалені весняні знижки*
21 квітня ТРЦ "ПортCity" оголошує днем максимальних весняних знижок – shopping day.

Тож усіх шопоголіків запрошують на сезонні знижки до 50% в магазини та заклади торговвого закладу.

SHOPING DAY дарує не лише знижки, а з 11:00 до 20:00 буде діяти пасхальний ярмарок Hand made з майстер-класами для дітей.

А з 15:00 на першому поверсі ТРЦ, розпочнеться музична розважальна програма, де будуть цінні подарунки.

У «ПортCity» 21 квітня – шалені весняні знижки*

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Теги: ПортCity, розваги, знижки
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