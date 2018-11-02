У «ПортCity» 21 квітня – шалені весняні знижки*
Сьогодні, 17:05
21 квітня ТРЦ "ПортCity" оголошує днем максимальних весняних знижок – shopping day.
Тож усіх шопоголіків запрошують на сезонні знижки до 50% в магазини та заклади торговвого закладу.
SHOPING DAY дарує не лише знижки, а з 11:00 до 20:00 буде діяти пасхальний ярмарок Hand made з майстер-класами для дітей.
А з 15:00 на першому поверсі ТРЦ, розпочнеться музична розважальна програма, де будуть цінні подарунки.
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Тож усіх шопоголіків запрошують на сезонні знижки до 50% в магазини та заклади торговвого закладу.
SHOPING DAY дарує не лише знижки, а з 11:00 до 20:00 буде діяти пасхальний ярмарок Hand made з майстер-класами для дітей.
А з 15:00 на першому поверсі ТРЦ, розпочнеться музична розважальна програма, де будуть цінні подарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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