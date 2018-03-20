вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинян закликають допомогти повернути додому кажанів, які зимували у щілинах вікон. ФОТО

Волинян закликають допомогти повернути додому кажанів, які зимували у щілинах вікон. ФОТО
Кажанчиків, яких півтора місяці тому врятували у Володимирі-Волинському і відправили на утримання в Харків, потрібно повернути додому. Волонтер Ганна Доскоч з однодумцями оголосила операцію «Порятунок кажанів-2019. Повернення додому» і просить підтримати кампанію порятунку фінансово.

Про операцію з порятунку Ганна Доскоч написала на своїй сторінці у Facebook, - пише "БУГ".

“Ми безмежно вдячні співробітникам центру порятунку рукокрилих у м. Харків, які одразу ж погодилися прийняти наших 90 кажанчиків у себе, відгодувати їх та відправити у анабіозний стан додивлятися свої солодкі сни, а також усім небайдужим людям, які пожертвували свої кошти на оплату перевезення рукокрилих на тимчасове перебування у м. Харків. Проте, настав час їм прокидатися, повертатися додому на волю”, – написала Ганна Доскоч.

Волинян закликають допомогти повернути додому кажанів, які зимували у щілинах вікон. ФОТО


Волонтер просить усіх небайдужих підтримати операцію з порятунку фінансово. Вона озвучила необхідну суму : «потрібно близько 1 тисячі гривень».

Кошти можна перерахувати на рахунок Приват банк – 5168 7427 2221 5773 на ім’я Волошина Наталія Нілівна з позначкою «кажани».

Волинян закликають допомогти повернути додому кажанів, які зимували у щілинах вікон. ФОТО


За отримані кошти волонтери обіцяють прозвітувати.

На запитання чому потрібно кажанів повернути додому, жінка відповідає:

“Відповідь проста: кажани приносять величезну користь природі, рятуючи наші ліси, поля, сади від нашестя комах. Наприклад, один кажан за ніч може з’їсти до чотирьох тисяч комарів! А ще, поїдаючи мух та комарів, рукокрилі знищують переносників інфекційних захворювань!

Волинян закликають допомогти повернути додому кажанів, які зимували у щілинах вікон. ФОТО


Якщо ж зважати на той факт, що усі 26 існуючих в Україні видів кажанів, занесені до Червоної книги України (у рік одна особина народжує лише одне-двох дитинчат), то врятована колонія з 90 дорослих особин – це для нашого міста неоціненний скарб!”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кажани, волонтери, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян закликають допомогти повернути додому кажанів, які зимували у щілинах вікон. ФОТО
Сьогодні, 21:48
У Луцьку на хабарі затримали скандального головного «земельника» Волині. ФОТО
Сьогодні, 21:02
Працівники Луцькради поїдуть вчитися
Сьогодні, 20:46
«Нафтогаз» продаватиме газ населенню дешевше
Сьогодні, 20:16
На ток-шоу у Луцьку говоритимуть про перший тур виборів та прогнози на другий
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Показали, як волинські волонтери відгодовують майже сотню врятованих кажанів. ВІДЕО Показали, як волинські волонтери відгодовують майже сотню врятованих кажанів. ВІДЕО
22 лютий, 21:34
На Волині провели «спецоперацію», аби врятувати кажанів На Волині провели «спецоперацію», аби врятувати кажанів
20 березень, 2018, 19:23
Відомо, скільки грошей зібрали під час ярмарку у Володимирі Відомо, скільки грошей зібрали під час ярмарку у Володимирі
27 лютий, 2017, 07:36
У Володимирі-Волинському будуватимуть притулок для тварин. ФОТО У Володимирі-Волинському будуватимуть притулок для тварин. ФОТО
22 січень, 2015, 09:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян закликають допомогти повернути додому кажанів, які зимували у щілинах вікон. ФОТО
Сьогодні, 21:48
 0
У Луцьку на хабарі затримали скандального головного «земельника» Волині. ФОТО
Сьогодні, 21:02
 0
Працівники Луцькради поїдуть вчитися
Сьогодні, 20:46
 0
«Нафтогаз» продаватиме газ населенню дешевше
Сьогодні, 20:16
 0
На ток-шоу у Луцьку говоритимуть про перший тур виборів та прогнози на другий
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8