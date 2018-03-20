Волинян закликають допомогти повернути додому кажанів, які зимували у щілинах вікон. ФОТО

Ганна Доскоч з однодумцями оголосила операцію «Порятунок кажанів-2019. Повернення додому» і просить підтримати кампанію порятунку фінансово.



Про операцію з порятунку Ганна Доскоч написала на своїй сторінці у



“Ми безмежно вдячні співробітникам центру порятунку рукокрилих у м. Харків, які одразу ж погодилися прийняти наших 90 кажанчиків у себе, відгодувати їх та відправити у анабіозний стан додивлятися свої солодкі сни, а також усім небайдужим людям, які пожертвували свої кошти на оплату перевезення рукокрилих на тимчасове перебування у м. Харків. Проте, настав час їм прокидатися, повертатися додому на волю”, – написала Ганна Доскоч.







Волонтер просить усіх небайдужих підтримати операцію з порятунку фінансово. Вона озвучила необхідну суму : «потрібно близько 1 тисячі гривень».



Кошти можна перерахувати на рахунок Приват банк – 5168 7427 2221 5773 на ім’я Волошина Наталія Нілівна з позначкою «кажани».







За отримані кошти волонтери обіцяють прозвітувати.



На запитання чому потрібно кажанів повернути додому, жінка відповідає:



“Відповідь проста: кажани приносять величезну користь природі, рятуючи наші ліси, поля, сади від нашестя комах. Наприклад, один кажан за ніч може з’їсти до чотирьох тисяч комарів! А ще, поїдаючи мух та комарів, рукокрилі знищують переносників інфекційних захворювань!







Якщо ж зважати на той факт, що усі 26 існуючих в Україні видів кажанів, занесені до Червоної книги України (у рік одна особина народжує лише одне-двох дитинчат), то врятована колонія з 90 дорослих особин – це для нашого міста неоціненний скарб!”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кажанчиків, яких півтора місяці тому врятували у Володимирі-Волинському і відправили на утримання в Харків , потрібно повернути додому. Волонтерз однодумцями оголосила операцію «Порятунок кажанів-2019. Повернення додому» і просить підтримати кампанію порятунку фінансово.Про операцію з порятунку Ганна Доскоч написала на своїй сторінці у Facebook , - пише "БУГ".“Ми безмежно вдячні співробітникам центру порятунку рукокрилих у м. Харків, які одразу ж погодилися прийняти наших 90 кажанчиків у себе, відгодувати їх та відправити у анабіозний стан додивлятися свої солодкі сни, а також усім небайдужим людям, які пожертвували свої кошти на оплату перевезення рукокрилих на тимчасове перебування у м. Харків. Проте, настав час їм прокидатися, повертатися додому на волю”, – написала Ганна Доскоч.Волонтер просить усіх небайдужих підтримати операцію з порятунку фінансово. Вона озвучила необхідну суму : «потрібно близько 1 тисячі гривень».Кошти можна перерахувати на рахунок Приват банк –на ім’яз позначкою «кажани».За отримані кошти волонтери обіцяють прозвітувати.На запитання чому потрібно кажанів повернути додому, жінка відповідає:“Відповідь проста: кажани приносять величезну користь природі, рятуючи наші ліси, поля, сади від нашестя комах. Наприклад, один кажан за ніч може з’їсти до чотирьох тисяч комарів! А ще, поїдаючи мух та комарів, рукокрилі знищують переносників інфекційних захворювань!Якщо ж зважати на той факт, що усі 26 існуючих в Україні видів кажанів, занесені до Червоної книги України (у рік одна особина народжує лише одне-двох дитинчат), то врятована колонія з 90 дорослих особин – це для нашого міста неоціненний скарб!”.

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