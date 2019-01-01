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Заслужений артист України закликав лучан не допускати історичних помилок. ВІДЕО

Заслужений артист України закликав лучан не допускати історичних помилок. ВІДЕО
Вже зовсім скоро Українці оберуть свого Президента серед двох кандидатів. Заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець у своєму відеоблозі наголосив на тому, що це дуже відповідально і важливо для країни, та закликав не допускати історичних помилок.

Блог опублікував Громадянський Рух "СВІДОМІ" на своєму YouTube каналі в рамках інформаційної кампанії «Голосуй свідомо», - пише ІА "Конкурент".

«Луцьк – одне із найдревніших міст України. Уперше Луцьк згадується у 1085 році в Іпатіївському літописі. У той час місто опинилося в центрі міжусобної боротьби нащадків Ярослава Мудрого. За правління Вітовта 1429 року у Луцьку відбувся З’їзд європейських монархів. 1497 року місто отримує Мегдебурське право, що стало важливим моментом у суспільно-політичному та економічному житті. Після Люблінської унії 1569 року Волинь потрапила до складу новоутвореної Речі Посполитої. Луцьк стає центром Волинського воєводства», – нагадав Сергій Скулинець.



І додав, що під час Першої світової війни Волинь стала тереном запеклих боїв і влітку 1915 року в околицях Луцька відбувся відомий Брусиловський прорив. У час національно-державницьких змагань 1917–1921 років над Луцьком вперше замайорів синьо-жовтий прапор.

«Після здобуття Україною незалежності Луцьк залишається обласним центром Волині. Сьогодні місто налічує близько 215 тисяч жителів. Місто є одним із центрів міжнародної торгівлі та має величезний природній, культурний та туристичний потенціал. Однак для того, щоб цей потенціал був реалізований в майбутньому, нам потрібні дієві політики та управлінці як місцевого, так і всеукраїнського рівня. Хто ними стане – вирішувати нам.

Вже зовсім скоро Лучани приєднаються до історичної події. І я впевнений, що вибір Президента України кожний із нас зробить з максимальною відповідальністю та розумінням того, наскільки важливим це є. Озираючись у велике минуле, ми не маємо права допускати історичних помилок. Будь собою, голосуй свідомо!» – йдеться у відеоблозі.

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Теги: Рух Свідомі, вибори, Сергій Скулинець
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Коментарі 1
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Он хоть сам понял что читал тот заслужений
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