Заслужений артист України закликав лучан не допускати історичних помилок. ВІДЕО

Сергій Скулинець у своєму відеоблозі наголосив на тому, що це дуже відповідально і важливо для країни, та закликав не допускати історичних помилок.



Блог опублікував Громадянський Рух "СВІДОМІ" на своєму



«Луцьк – одне із найдревніших міст України. Уперше Луцьк згадується у 1085 році в Іпатіївському літописі. У той час місто опинилося в центрі міжусобної боротьби нащадків Ярослава Мудрого. За правління Вітовта 1429 року у Луцьку відбувся З’їзд європейських монархів. 1497 року місто отримує Мегдебурське право, що стало важливим моментом у суспільно-політичному та економічному житті. Після Люблінської унії 1569 року Волинь потрапила до складу новоутвореної Речі Посполитої. Луцьк стає центром Волинського воєводства», – нагадав Сергій Скулинець.







І додав, що під час Першої світової війни Волинь стала тереном запеклих боїв і влітку 1915 року в околицях Луцька відбувся відомий Брусиловський прорив. У час національно-державницьких змагань 1917–1921 років над Луцьком вперше замайорів синьо-жовтий прапор.



«Після здобуття Україною незалежності Луцьк залишається обласним центром Волині. Сьогодні місто налічує близько 215 тисяч жителів. Місто є одним із центрів міжнародної торгівлі та має величезний природній, культурний та туристичний потенціал. Однак для того, щоб цей потенціал був реалізований в майбутньому, нам потрібні дієві політики та управлінці як місцевого, так і всеукраїнського рівня. Хто ними стане – вирішувати нам.



Вже зовсім скоро Лучани приєднаються до історичної події. І я впевнений, що вибір Президента України кожний із нас зробить з максимальною відповідальністю та розумінням того, наскільки важливим це є. Озираючись у велике минуле, ми не маємо права допускати історичних помилок. Будь собою, голосуй свідомо!» – йдеться у відеоблозі.

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