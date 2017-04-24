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Ковель готовий розпочати будівельні роботи на стадіоні «Локомотив»

Ковель готовий розпочати будівельні роботи на стадіоні «Локомотив»
Ковель готовий розпочати будівельні роботи на стадіоні «Локомотив» у рамках реалізації міжнародного проекту, - повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради.

Нагадаємо, що Ковель разом з білоруським містом Щучин виграли кошти на реалізацію спільного міжнародного проекту «Транскордонні центри діалогу культур Польща–Білорусь–Україна» у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2014-2020 роки за кошти міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу.

Він передбачає будівництво на основі існуючих спортивних об’єктів спеціальних культурних центрів. У Ковелі він з’явиться на базі стадіону «Локомотив».

Ковель готовий розпочати будівельні роботи на стадіоні «Локомотив»


Міський голова Олег Кіндер зустрівся з делегацією міста Щучина (Польща) на чолі з бурмістром Артуром Кучинські.

Ковель готовий розпочати будівельні роботи на стадіоні «Локомотив»


- Ця зустріч є довгоочікуваною. З нашої сторони пройдені усі процедурні моменти. Тендер на будівництво об’єкта виграла волинська фірма. І вона готова приступати до роботи, - наголосив міський голова.

Ковель готовий розпочати будівельні роботи на стадіоні «Локомотив»


Восени 2017 року три міста отримали грант на спільний проект. Проте, аби розпочати його реалізацію, необхідно було здійснити чимало кроків, підготувати усі необхідні документи, провести ряд зустрічей.

Ковель готовий розпочати будівельні роботи на стадіоні «Локомотив»


- Нарешті беремося до праці. До цього тривав підготовчий процес. Ми приїхали, щоб узгодити робочі моменти, залагодити питання, які виникли у сторін, адже уже до кінця наступного року міста мають прозвітувати про зроблене, - зауважує бурмістр Щучина Артур Кучинські.

У Ковелі сподіваються, що крім центру діалогу культур, на місці колишнього «Локомотиву» буде збудований повноцінний стадіон з легкоатлетичними доріжками, глядацькими трибунами на дві тисячі місць, здійснено благоустрій території, облаштовано парковки.

Ковель готовий розпочати будівельні роботи на стадіоні «Локомотив»


Впровадження цього масштабного проекту буде здійснюватись частинами впродовж кількох років, адже необхідні значні фінансові ресурси.

Олег Кіндер зазначив, що у нинішньому році у місті планують завершити перший етап — реконструкцію підтрибунних приміщень, де і розміститься транскордонний центр діалогу культур. Кошторисна вартість будівництва – 32,5 мільйонів гривень. Саме на це Ковель отримав європейські кошти — 821 тисячу євро. Решту буде спрямовано з бюджету міста.

Ковель готовий розпочати будівельні роботи на стадіоні «Локомотив»


Другий етап — нове будівництво мереж електропостачання, водопостачання, водовідведення транскордонного центру діалогу культур. Вартість згідно проектно-кошторисної документації — майже 40 мільйонів. Понад десять - передбачено у місцевій казні вже на цей рік. Місто також розраховує отримати субвенцію з державного бюджету.

Ковель готовий розпочати будівельні роботи на стадіоні «Локомотив»


Останній етап — капітальний ремонт спортивних споруд (футбольне поле з легкоатлетичними доріжками). Проектно-кошторисна документація ще розробляється. Роботи на «Локомотиві» розпочнуться у травні.

Ковель готовий розпочати будівельні роботи на стадіоні «Локомотив»

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Теги: Ковель, стадіон, Локомотив, реконструкція
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