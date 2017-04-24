Ковель готовий розпочати будівельні роботи на стадіоні «Локомотив»





Нагадаємо, що Ковель разом з білоруським містом Щучин виграли кошти на реалізацію спільного міжнародного проекту «Транскордонні центри діалогу культур Польща–Білорусь–Україна» у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2014-2020 роки за кошти міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу.



Він передбачає будівництво на основі існуючих спортивних об’єктів спеціальних культурних центрів. У Ковелі він з’явиться на базі стадіону «Локомотив».







Міський голова Олег Кіндер зустрівся з делегацією міста Щучина (Польща) на чолі з бурмістром Артуром Кучинські.







- Ця зустріч є довгоочікуваною. З нашої сторони пройдені усі процедурні моменти. Тендер на будівництво об’єкта виграла волинська фірма. І вона готова приступати до роботи, - наголосив міський голова.







Восени 2017 року три міста отримали грант на спільний проект. Проте, аби розпочати його реалізацію, необхідно було здійснити чимало кроків, підготувати усі необхідні документи, провести ряд зустрічей.







- Нарешті беремося до праці. До цього тривав підготовчий процес. Ми приїхали, щоб узгодити робочі моменти, залагодити питання, які виникли у сторін, адже уже до кінця наступного року міста мають прозвітувати про зроблене, - зауважує бурмістр Щучина Артур Кучинські.



У Ковелі сподіваються, що крім центру діалогу культур, на місці колишнього «Локомотиву» буде збудований повноцінний стадіон з легкоатлетичними доріжками, глядацькими трибунами на дві тисячі місць, здійснено благоустрій території, облаштовано парковки.







Впровадження цього масштабного проекту буде здійснюватись частинами впродовж кількох років, адже необхідні значні фінансові ресурси.



Олег Кіндер зазначив, що у нинішньому році у місті планують завершити перший етап — реконструкцію підтрибунних приміщень, де і розміститься транскордонний центр діалогу культур. Кошторисна вартість будівництва – 32,5 мільйонів гривень. Саме на це Ковель отримав європейські кошти — 821 тисячу євро. Решту буде спрямовано з бюджету міста.







Другий етап — нове будівництво мереж електропостачання, водопостачання, водовідведення транскордонного центру діалогу культур. Вартість згідно проектно-кошторисної документації — майже 40 мільйонів. Понад десять - передбачено у місцевій казні вже на цей рік. Місто також розраховує отримати субвенцію з державного бюджету.







Останній етап — капітальний ремонт спортивних споруд (футбольне поле з легкоатлетичними доріжками). Проектно-кошторисна документація ще розробляється. Роботи на «Локомотиві» розпочнуться у травні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковель готовий розпочати будівельні роботи на стадіоні «Локомотив» у рамках реалізації міжнародного проекту, - повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради.Нагадаємо, що Ковель разом з білоруським містом Щучин виграли кошти на реалізацію спільного міжнародного проекту «Транскордонні центри діалогу культур Польща–Білорусь–Україна» у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2014-2020 роки за кошти міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу.Він передбачає будівництво на основі існуючих спортивних об’єктів спеціальних культурних центрів. У Ковелі він з’явиться на базі стадіону «Локомотив».Міський головазустрівся з делегацією міста Щучина (Польща) на чолі з бурмістром- Ця зустріч є довгоочікуваною. З нашої сторони пройдені усі процедурні моменти. Тендер на будівництво об’єкта виграла волинська фірма. І вона готова приступати до роботи, - наголосив міський голова.Восени 2017 року три міста отримали грант на спільний проект. Проте, аби розпочати його реалізацію, необхідно було здійснити чимало кроків, підготувати усі необхідні документи, провести ряд зустрічей.- Нарешті беремося до праці. До цього тривав підготовчий процес. Ми приїхали, щоб узгодити робочі моменти, залагодити питання, які виникли у сторін, адже уже до кінця наступного року міста мають прозвітувати про зроблене, - зауважує бурмістр Щучина Артур Кучинські.У Ковелі сподіваються, що крім центру діалогу культур, на місці колишнього «Локомотиву» буде збудований повноцінний стадіон з легкоатлетичними доріжками, глядацькими трибунами на дві тисячі місць, здійснено благоустрій території, облаштовано парковки.Впровадження цього масштабного проекту буде здійснюватись частинами впродовж кількох років, адже необхідні значні фінансові ресурси.Олег Кіндер зазначив, що у нинішньому році у місті планують завершити перший етап — реконструкцію підтрибунних приміщень, де і розміститься транскордонний центр діалогу культур. Кошторисна вартість будівництва – 32,5 мільйонів гривень. Саме на це Ковель отримав європейські кошти — 821 тисячу євро. Решту буде спрямовано з бюджету міста.Другий етап — нове будівництво мереж електропостачання, водопостачання, водовідведення транскордонного центру діалогу культур. Вартість згідно проектно-кошторисної документації — майже 40 мільйонів. Понад десять - передбачено у місцевій казні вже на цей рік. Місто також розраховує отримати субвенцію з державного бюджету.Останній етап — капітальний ремонт спортивних споруд (футбольне поле з легкоатлетичними доріжками). Проектно-кошторисна документація ще розробляється. Роботи на «Локомотиві» розпочнуться у травні.

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