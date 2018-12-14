У «ПортCity» – весняний handmade ярмарок*





Також, на гостей чекатимуть безкоштовні майстер-класи по виготовленню писанок та різноманітних декор елементи, які додадуть оселі затишку та святковості.



Тож чекаємо усіх 20 та 21 квітня в ТРЦ «ПортCity» на 1-му поверсі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже традиційно, до свят 20-21 квітня в торгово-розважальному центрі «ПортCity» відбудеться handmade ярмарок, де лучани та гості міста зможуть придбати оригінальні подарунки, декор елементи та предмети інтер’єру до Великодня.Також, на гостей чекатимуть безкоштовні майстер-класи по виготовленню писанок та різноманітних декор елементи, які додадуть оселі затишку та святковості.Тож чекаємо усіх 20 та 21 квітня в ТРЦ «ПортCity» на 1-му поверсі.

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