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У луцький ЦНАП можна принести знайдені документи

У луцький ЦНАП можна принести знайдені документи
У Луцьку в Центрі надання адміністративних послуг діє куточок знайдених речей.

Про це повідомляється на сайті установи у facebook.

"Бувають випадки, коли ми з необачності або за інших обставин втрачаємо документи. Якщо Ви - той самий Свідомий громадянин своєї Держави, який знайшов чиїсь документи (ІД-картку, паспорт громадянина України для виїзду за кодон чи документи на право власності), завітайте до нас",- йдеться у повідомлені.

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Працівники ЦНАПу спробують допомогти знайти власника втрачених документів.

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Теги: Луцьк, ЦНАП, документи
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