У луцький ЦНАП можна принести знайдені документи

У Луцьку в Центрі надання адміністративних послуг діє куточок знайдених речей.Про це повідомляється на сайті установи у facebook."Бувають випадки, коли ми з необачності або за інших обставин втрачаємо документи. Якщо Ви - той самий Свідомий громадянин своєї Держави, який знайшов чиїсь документи (ІД-картку, паспорт громадянина України для виїзду за кодон чи документи на право власності), завітайте до нас",- йдеться у повідомлені.Працівники ЦНАПу спробують допомогти знайти власника втрачених документів.