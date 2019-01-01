У луцький ЦНАП можна принести знайдені документи
Сьогодні, 13:10
У Луцьку в Центрі надання адміністративних послуг діє куточок знайдених речей.
Про це повідомляється на сайті установи у facebook.
"Бувають випадки, коли ми з необачності або за інших обставин втрачаємо документи. Якщо Ви - той самий Свідомий громадянин своєї Держави, який знайшов чиїсь документи (ІД-картку, паспорт громадянина України для виїзду за кодон чи документи на право власності), завітайте до нас",- йдеться у повідомлені.
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Працівники ЦНАПу спробують допомогти знайти власника втрачених документів.
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Про це повідомляється на сайті установи у facebook.
"Бувають випадки, коли ми з необачності або за інших обставин втрачаємо документи. Якщо Ви - той самий Свідомий громадянин своєї Держави, який знайшов чиїсь документи (ІД-картку, паспорт громадянина України для виїзду за кодон чи документи на право власності), завітайте до нас",- йдеться у повідомлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У луцькому ЦНАПі можна отримати понад 400 послуг
Працівники ЦНАПу спробують допомогти знайти власника втрачених документів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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