Жінка народила та покинула немовля на території кондитерського цеху





Про це



До районної лікарні госпіталізували жінку з кровотечою. Під час огляду вона розповіла, що народила мертву дитину. За словами породіллі, під час роботи у неї почалися пологи. Тоді вона пішла до приміщення, яке пустує та там самостійно народила. Але коли побачила, що немовля мертве, то викинулА його в кущі. Після цього жінка повернулася до роботи, але через деякий час їй стало погано та її госпіталізували.



Поліція виїхала на місце події для перевірки інформації та виявили труп немовляти загорнутий в ковдру.



За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст.117 КК України – умисне вбивство новонародженої дитини) та призначені експерти, які допоможуть встановити причини та обставини смерті немовля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області жінка народила немовля та покинула його на території кондитерського цеху, в якому працює.Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.До районної лікарні госпіталізували жінку з кровотечою. Під час огляду вона розповіла, що народила мертву дитину. За словами породіллі, під час роботи у неї почалися пологи. Тоді вона пішла до приміщення, яке пустує та там самостійно народила. Але коли побачила, що немовля мертве, то викинулА його в кущі. Після цього жінка повернулася до роботи, але через деякий час їй стало погано та її госпіталізували.Поліція виїхала на місце події для перевірки інформації та виявили труп немовляти загорнутий в ковдру.За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст.117 КК України – умисне вбивство новонародженої дитини) та призначені експерти, які допоможуть встановити причини та обставини смерті немовля.

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