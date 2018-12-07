Жінка народила та покинула немовля на території кондитерського цеху
Сьогодні, 13:20
У Львівській області жінка народила немовля та покинула його на території кондитерського цеху, в якому працює.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
До районної лікарні госпіталізували жінку з кровотечою. Під час огляду вона розповіла, що народила мертву дитину. За словами породіллі, під час роботи у неї почалися пологи. Тоді вона пішла до приміщення, яке пустує та там самостійно народила. Але коли побачила, що немовля мертве, то викинулА його в кущі. Після цього жінка повернулася до роботи, але через деякий час їй стало погано та її госпіталізували.
Поліція виїхала на місце події для перевірки інформації та виявили труп немовляти загорнутий в ковдру.
За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст.117 КК України – умисне вбивство новонародженої дитини) та призначені експерти, які допоможуть встановити причини та обставини смерті немовля.
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Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
До районної лікарні госпіталізували жінку з кровотечою. Під час огляду вона розповіла, що народила мертву дитину. За словами породіллі, під час роботи у неї почалися пологи. Тоді вона пішла до приміщення, яке пустує та там самостійно народила. Але коли побачила, що немовля мертве, то викинулА його в кущі. Після цього жінка повернулася до роботи, але через деякий час їй стало погано та її госпіталізували.
Поліція виїхала на місце події для перевірки інформації та виявили труп немовляти загорнутий в ковдру.
За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст.117 КК України – умисне вбивство новонародженої дитини) та призначені експерти, які допоможуть встановити причини та обставини смерті немовля.
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