Бере на «підтанцьовку» старі обличчя, – нардеп з Луцька про вчинки Зеленського

Володимира Зеленського з найдорожчими квитками, а ціна – держава Україна.



Про це в ефірі телеканалу Ігор Лапін.



Зокрема, на запитання ведучого програми по те, чи він чекає на дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, пан Лапін сказав, що законом передбачено, що перед другим туром кандидати в президенти мали би прийти на дебати, формат яких прописаний у законодавстві.



«Ми побачили хороший ролик з боку пана Зеленського, який професійно знятий і з тролінгом, де він запросив Президента взяти участь у дебатах, на що Порошенко погодився. Всі закидали Зеленському, що він не спілкується з пресою, а для європейських партнерів не зрозумілий його курс і що він збирається робити з державою. Тому я вважаю, що особисте висвітлення своєї позиції одного з кандидатів, а не через політтехнологів чи спічрайтерів, було б досить правильним для того, щоб зацементувати віру тих, хто за нього голосував або, навпаки, розвінчати міфи», – зауважив нардеп.



Однак він зауважив, що дебати – це не є обов’язок, це один із мінусів, який можна записати в кейс кандидатові. Також політик помітив, що в цьому змаганні з однієї сторони виступає діючий президент, а з іншої сторони – технологія, і що в таких умовах дебати могли б частково розставити все на свої місця.



«Щодо питання стадіону, Президент сказав, що нехай буде стадіон, тепер ми бачимо, що ніби і стадіон, а з іншої сторони, інше приміщення давайте. Мені здається, що це просто велике шоу Володимира Зеленського, який прекрасно в ньому зіграв», – переконания Лапін.



Нагадаємо, Володимир Зеленський погодився на участь у дебатах але з своїми умовами – дебати мають бути на НСК “Олімпійський” а кандидати на пост Президента повинні пройти медобстеження. Президент Петро Порошенко прийняв умови але зауважив, що в законодавстві чітко прописані умови проведення предвиборчих дебатів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дебати на стадіоні "Олімпійський" – це найбільше шоуз найдорожчими квитками, а ціна – держава Україна.Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив народний депутат УкраїниЗокрема, на запитання ведучого програми по те, чи він чекає на дебати міжі Володимиром Зеленським, пан Лапін сказав, що законом передбачено, що перед другим туром кандидати в президенти мали би прийти на дебати, формат яких прописаний у законодавстві.«Ми побачили хороший ролик з боку пана Зеленського, який професійно знятий і з тролінгом, де він запросив Президента взяти участь у дебатах, на що Порошенко погодився. Всі закидали Зеленському, що він не спілкується з пресою, а для європейських партнерів не зрозумілий його курс і що він збирається робити з державою. Тому я вважаю, що особисте висвітлення своєї позиції одного з кандидатів, а не через політтехнологів чи спічрайтерів, було б досить правильним для того, щоб зацементувати віру тих, хто за нього голосував або, навпаки, розвінчати міфи», – зауважив нардеп.Однак він зауважив, що дебати – це не є обов’язок, це один із мінусів, який можна записати в кейс кандидатові. Також політик помітив, що в цьому змаганні з однієї сторони виступає діючий президент, а з іншої сторони – технологія, і що в таких умовах дебати могли б частково розставити все на свої місця.«Щодо питання стадіону, Президент сказав, що нехай буде стадіон, тепер ми бачимо, що ніби і стадіон, а з іншої сторони, інше приміщення давайте. Мені здається, що це просто велике шоу Володимира Зеленського, який прекрасно в ньому зіграв», – переконания Лапін.Нагадаємо, Володимир Зеленський погодився на участь у дебатах але з своїми умовами – дебати мають бути на НСК “Олімпійський” а кандидати на пост Президента повинні пройти медобстеження. Президент Петро Порошенко прийняв умови але зауважив, що в законодавстві чітко прописані умови проведення предвиборчих дебатів.

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