Бере на «підтанцьовку» старі обличчя, – нардеп з Луцька про вчинки Зеленського
Сьогодні, 13:03
Дебати на стадіоні "Олімпійський" – це найбільше шоу Володимира Зеленського з найдорожчими квитками, а ціна – держава Україна.
Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив народний депутат України Ігор Лапін.
Зокрема, на запитання ведучого програми по те, чи він чекає на дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, пан Лапін сказав, що законом передбачено, що перед другим туром кандидати в президенти мали би прийти на дебати, формат яких прописаний у законодавстві.
«Ми побачили хороший ролик з боку пана Зеленського, який професійно знятий і з тролінгом, де він запросив Президента взяти участь у дебатах, на що Порошенко погодився. Всі закидали Зеленському, що він не спілкується з пресою, а для європейських партнерів не зрозумілий його курс і що він збирається робити з державою. Тому я вважаю, що особисте висвітлення своєї позиції одного з кандидатів, а не через політтехнологів чи спічрайтерів, було б досить правильним для того, щоб зацементувати віру тих, хто за нього голосував або, навпаки, розвінчати міфи», – зауважив нардеп.
Однак він зауважив, що дебати – це не є обов’язок, це один із мінусів, який можна записати в кейс кандидатові. Також політик помітив, що в цьому змаганні з однієї сторони виступає діючий президент, а з іншої сторони – технологія, і що в таких умовах дебати могли б частково розставити все на свої місця.
«Щодо питання стадіону, Президент сказав, що нехай буде стадіон, тепер ми бачимо, що ніби і стадіон, а з іншої сторони, інше приміщення давайте. Мені здається, що це просто велике шоу Володимира Зеленського, який прекрасно в ньому зіграв», – переконания Лапін.
Нагадаємо, Володимир Зеленський погодився на участь у дебатах але з своїми умовами – дебати мають бути на НСК “Олімпійський” а кандидати на пост Президента повинні пройти медобстеження. Президент Петро Порошенко прийняв умови але зауважив, що в законодавстві чітко прописані умови проведення предвиборчих дебатів.
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Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив народний депутат України Ігор Лапін.
Зокрема, на запитання ведучого програми по те, чи він чекає на дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, пан Лапін сказав, що законом передбачено, що перед другим туром кандидати в президенти мали би прийти на дебати, формат яких прописаний у законодавстві.
«Ми побачили хороший ролик з боку пана Зеленського, який професійно знятий і з тролінгом, де він запросив Президента взяти участь у дебатах, на що Порошенко погодився. Всі закидали Зеленському, що він не спілкується з пресою, а для європейських партнерів не зрозумілий його курс і що він збирається робити з державою. Тому я вважаю, що особисте висвітлення своєї позиції одного з кандидатів, а не через політтехнологів чи спічрайтерів, було б досить правильним для того, щоб зацементувати віру тих, хто за нього голосував або, навпаки, розвінчати міфи», – зауважив нардеп.
Однак він зауважив, що дебати – це не є обов’язок, це один із мінусів, який можна записати в кейс кандидатові. Також політик помітив, що в цьому змаганні з однієї сторони виступає діючий президент, а з іншої сторони – технологія, і що в таких умовах дебати могли б частково розставити все на свої місця.
«Щодо питання стадіону, Президент сказав, що нехай буде стадіон, тепер ми бачимо, що ніби і стадіон, а з іншої сторони, інше приміщення давайте. Мені здається, що це просто велике шоу Володимира Зеленського, який прекрасно в ньому зіграв», – переконания Лапін.
Нагадаємо, Володимир Зеленський погодився на участь у дебатах але з своїми умовами – дебати мають бути на НСК “Олімпійський” а кандидати на пост Президента повинні пройти медобстеження. Президент Петро Порошенко прийняв умови але зауважив, що в законодавстві чітко прописані умови проведення предвиборчих дебатів.
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Коментарі 1
Ну що тільки не зробить щоб лишитись на місці. І волиньпост я так розумію за того самого кандидата. Тільки новини проти зе.
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