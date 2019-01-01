Церковна громада на Волині вирішила перейти до ПЦУ





Таке рішення жителі села прийняли у неділю, 7 квітня, на зборах релігійної громади, - повідомляє



Ініціативна група на чолі з Мирославою Демчунь перед зборами зібрала 60 підписів жителів, які висловилися за перехід до ПЦУ. Крім того, ще близько 20 гаївчан дали усну згоду на те, аби в селі була Українська Церква.



Збори відбулися мирно, спокійно, з дотриманням усіх вимог закону. 15 присутніх на зборах людей (прийшли по одному представнику з сім'ї) одноголосно висловилися за перехід.



На зібранні були присутні також священики Шацького деканату Православної Церкви України Михайло Цвинкилевич і Роман Скірак, які розповіли про процедуру реєстрації громади у клірі Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.



Настоятель храму отець Петро Границький у зборах участі не брав.



Це вже п'ята громада в Шацькому районі, яка висловила бажання приєднатися до ПЦУ.







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