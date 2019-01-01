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Церковна громада на Волині вирішила перейти до ПЦУ

Церковна громада на Волині вирішила перейти до ПЦУ
Парафіяни Свято-Миколаївської церкви (каплиці) УПЦ (МП), що в селі Гаївка, висловили бажання перейти до Православної Церкви України.

Таке рішення жителі села прийняли у неділю, 7 квітня, на зборах релігійної громади, - повідомляє Район.Шацьк.

Ініціативна група на чолі з Мирославою Демчунь перед зборами зібрала 60 підписів жителів, які висловилися за перехід до ПЦУ. Крім того, ще близько 20 гаївчан дали усну згоду на те, аби в селі була Українська Церква.

Збори відбулися мирно, спокійно, з дотриманням усіх вимог закону. 15 присутніх на зборах людей (прийшли по одному представнику з сім'ї) одноголосно висловилися за перехід.

На зібранні були присутні також священики Шацького деканату Православної Церкви України Михайло Цвинкилевич і Роман Скірак, які розповіли про процедуру реєстрації громади у клірі Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.

Настоятель храму отець Петро Границький у зборах участі не брав.

Це вже п'ята громада в Шацькому районі, яка висловила бажання приєднатися до ПЦУ.

Церковна громада на Волині вирішила перейти до ПЦУ

Церковна громада на Волині вирішила перейти до ПЦУ

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Теги: громада, Гаївка, перехід, ПЦУ, церква, збори
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