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У Володимирі ремонтують автостанцію

У Володимирі ремонтують автостанцію
У Володимирі-Волинському розпочали ремонт фасаду автостанції.

Про це інформує «ВолиньUA».

Ще 19 березня на нараді з благоустрою перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, звернув увагу на її непривабливий стан. За його словами, якщо керівництво автостанції цю ситуацію не поправить, то приміщення невдовзі може стати аварійним.

Втім, за ремонт фасаду автостанції таки взялися: зняли стару штукатурку і наносять нову.

У Володимирі ремонтують автостанцію
У Володимирі ремонтують автостанцію
У Володимирі ремонтують автостанцію
У Володимирі ремонтують автостанцію

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Теги: ремонт, автостанція, Володимир
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