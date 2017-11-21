У Володимирі ремонтують автостанцію





Про це інформує



Ще 19 березня на нараді з благоустрою перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, звернув увагу на її непривабливий стан. За його словами, якщо керівництво автостанції цю ситуацію не поправить, то приміщення невдовзі може стати аварійним.



Втім, за ремонт фасаду автостанції таки взялися: зняли стару штукатурку і наносять нову.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському розпочали ремонт фасаду автостанції.Про це інформує «ВолиньUA» Ще 19 березня на нараді з благоустрою перший заступник міського голови, звернув увагу на її непривабливий стан. За його словами, якщо керівництво автостанції цю ситуацію не поправить, то приміщення невдовзі може стати аварійним.Втім, за ремонт фасаду автостанції таки взялися: зняли стару штукатурку і наносять нову.

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