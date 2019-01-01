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Волинські сапери на підривному майдачику знищили 22 боєприпаси

Волинські сапери на підривному майдачику знищили 22 боєприпаси
На Волині піротехніки знешкодили 22 боєприпаси минулої війни.

Так, небезпечні знахідки люди знайшли у Турійському, Володимир-Волинському районах та обласному центрі, - пише УДСНС України у Волинській області.

Вибухонебезпечні предмети, які виявлені людьми під час польових робіт, сапери ДСНС ідентифікували як 1 ручну гранату, 1 мінометну міну та 13 артилерійських снарядів 76 міліметрових і сім артснарядів калібру 122 мм.

Після ретельного обстеження територій старі боєприпаси були вилучені і знищені на підривному майданчику.

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Теги: боєприпаси, Волинь, сапери
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