Волинські сапери на підривному майдачику знищили 22 боєприпаси





Так, небезпечні знахідки люди знайшли у Турійському, Володимир-Волинському районах та обласному центрі, - пише УДСНС України у Волинській області.



Вибухонебезпечні предмети, які виявлені людьми під час польових робіт, сапери ДСНС ідентифікували як 1 ручну гранату, 1 мінометну міну та 13 артилерійських снарядів 76 міліметрових і сім артснарядів калібру 122 мм.



Після ретельного обстеження територій старі боєприпаси були вилучені і знищені на підривному майданчику.

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