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Суд не відпустив на лікування: у луцькому ізоляторі від епілепсії помер чоловік

Суд не відпустив на лікування: у луцькому ізоляторі від епілепсії помер чоловік
У луцькому слідчому ізоляторі помер 26-річний чоловік, який з дитинства хворів на епілепсію та мав ІІІ групу інвалідності.

Захисники неодноразово просили суд змінити міру запобіжного заходу у зв’язку з хворобою, проте у задоволенні клопотання відмовили, про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив адвокат померлого Віктор Пилипчук.

Справа молодика, якого підозрювали в участі у розбійних нападах, була на розгляді суду близько 2 років. Відповідно до ухвали суду, мірою запобіжного заходу обрали тримання під вартою.

«Захист наполягав на домашньому арешті, паралельно вимагали проведення судово-медичної експертизи. На жаль, суди поверхнево віднеслись до клопотань захисту», – зазначає юрист.

З його слів, за час перебування в ізоляторі в його клієнта Володимира С. було близько 50 епілептичних приступів, що підтверджено документально.

«В останній день життя в нього трапилось 4 напади. Після розтину встановили, що причиною смерті є набряк мозку», – зазначив Віктор Пилипчук.

З його слів, щодо цього інциденту розпочалось слідство за статтями 115 і 140 Кримінального кодексу України – «Умисне вбивство» та «Неналежне виконання професійних обов’язків».
Суд не відпустив на лікування: у луцькому ізоляторі від епілепсії помер чоловік
Суд не відпустив на лікування: у луцькому ізоляторі від епілепсії помер чоловік
Суд не відпустив на лікування: у луцькому ізоляторі від епілепсії помер чоловік
Суд не відпустив на лікування: у луцькому ізоляторі від епілепсії помер чоловік
Суд не відпустив на лікування: у луцькому ізоляторі від епілепсії помер чоловік
Суд не відпустив на лікування: у луцькому ізоляторі від епілепсії помер чоловік
Суд не відпустив на лікування: у луцькому ізоляторі від епілепсії помер чоловік
Суд не відпустив на лікування: у луцькому ізоляторі від епілепсії помер чоловік
Суд не відпустив на лікування: у луцькому ізоляторі від епілепсії помер чоловік

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Теги: смерть, СІЗО, Луцьк
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