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Волинський нардеп пообіцяв фінансово сприяти реконструкції міського парку у Ковелі

Волинський нардеп пообіцяв фінансово сприяти реконструкції міського парку у Ковелі
Народний депутат України Степан Івахів пообіцяв фінансово сприяти реконструкції міського парку у Ковелі.

Про це повідомив сьогодні під час щотижневої наради міський голова Олег Кіндер, - повідомляє Ковельпост.

Він зауважив, що мав зустріч з народним обранцем, під час якої, з-поміж іншого, обговорили й питання майбутньої реконструкції міського парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

Нагадаємо, що торік на День міста Ковеля Степан Івахів подарував ковельчанам сертифікат на 2 мільйони гривень. Ці кошти благодійний фонд "Патріоти Волині" надасть місту коли розпочнуться роботи.

Олег Кіндер каже, що мова йде про додаткові гроші, окрім згаданих 2-х мільйонів. Адже масштабна реконструкція головної відпочинкової зони містян потребує значних капіталовкладень. Тож з боку міської влади дуже важливо заручитися підтримкою благодійного фонду та його засновників. Степан Івахів висловив побажання побачити розробку проекту, щоб мати можливість визначитися, у які саме об'єкти вкладати кошти.

Волинський нардеп пообіцяв фінансово сприяти реконструкції міського парку у Ковелі


Концепцією майбутнього центрального парку нещодавно представили широкому загалу. Однак, вона ще не є остаточним варіант майбутнього проекту. Над вдосконаленням розробки продовжують працювати проектанти. Головний архітектор міста Людмила Мурай каже, що триває виготовлення детального плану території. Згодом буде розроблено локальні проектні рішення. Нагадаємо, що планується створення багатофункціонального парку, в якому будуть облаштовані зони відпочинку, містечко атракціонів, дитяче кафе, майданчик для святкових ярмарків, новий фонтан та ін.

Волинський нардеп пообіцяв фінансово сприяти реконструкції міського парку у Ковелі


Реалізовуватись проект буде поетапно, впродовж кількох років.

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Теги: Ковель, парк, реконструкція, Степан Івахів, Олег Кіндер
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