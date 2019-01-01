У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) не пустили до церкви комісію, яка хотіла описати пам’ятку. ОНОВЛЕНО





Інцидент трапився 9-го квітня близько 10-ої години, - пише



Нагадаємо, що громада села Сусваль проводила декілька зборів, на яких вирішила перейти до ПЦУ, а потім приєдналася до ПЦУ офіційно.



Проте церковний конфлікт у Сусвалі ніяк не вщухне, оскільки прихильники УПЦ не хочуть віддавати церкву.



Про події ранку 9-го квітня розповів голова Оваднівської ОТГ Сергій Панасевич. За його словами, про приїзд длегації священику було повідомлено ще вчора. Проте зранку той повідомив, що захворів, тоді ключі голова попросив передати старості. Але коли разом з комісією приїхав до церкви, то побачив прихильників УПЦ, які не захотіли пускати нікого до храму.



“Приїхали працівники культури з району, хотіли зробити фотофіксацію архітектурної пам’ятки місцевого значення – церкви у селі Cусваль. Вчора повідомили священика. Я особисто повідомляв, повідомили поліцію. Ми пришли, а вони назбирали прихильників і не пустили в церкву. Було багато людей з однієї і другої сторони, загалом близько 80 чоловік. Ми поспілкувалися і поїхали. Зараз складають акта, що комісію не пустили до церквиц, – розповів Сергій Панасевич.



Ситуацію інтернет-виданню «БУГ» прокоментував настоятель місцевого храму отець Богдан Гнатюк. Він підтвердив, що вчора йому телефонував голова ОТГ. За словами священика, вчора відповів Сергію Панасевичу, що не заперечує. Проте сьогодні зранку його підвело здоров’я.



“Сьогодні зранку такий намір і мав і маю, тому що ми з законом дружимо. Трошки мене підвело здоров’я, адже всі ми люди, і надалі думаю, що ми зв’яжемося з культурним відділом. Коли в мене буде гарне здоров’я зустрінемося. Поки що нічого не можу обіцяти”, – сказав Богдан Гнатюк.



На запитання журналістів, чому перед храмом зібралися люди, відповів:



“Ключі тільки в мене від храму. У зв’язку із теперішніми ситуаціями рейдерського захоплення храму представниками ПЦУ, ключі тільки у мене. Я бачив відео, яке мені скидали люди, то там 80 чоловік не було. І хотів би зазначити, що люди , які називають себе прихожанами церкви, тобто представники ПЦУ, не є прихожанами церкви, а просто жителями села. Вони не мають права вирішувати чи переходити чи ні. Наші прихожани визначилися. Далі ж почали люди чинити свавілля.



Священик зазначає, що люди, які ходять до церкви, «прийшли до храму і просто покликали своїх рідних».



“Кажуть, що ті, хто немісцеві, не мають відношення до церкви. Так, якщо ми не місцеві, то не можемо зайти в Почаївську лавру?”, – сказав священик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сусваль Володимир-Волинського району прихильники УПЦ не пустили до храму представників спеціальної районної комісії, яка повинна була здійснити опис архітектурної пам’ятки.Інцидент трапився 9-го квітня близько 10-ої години, - пише Буг Нагадаємо, що громада села Сусваль проводила декілька зборів, на яких вирішила перейти до ПЦУ, а потім приєдналася до ПЦУ офіційно.Проте церковний конфлікт у Сусвалі ніяк не вщухне, оскільки прихильники УПЦ не хочуть віддавати церкву.Про події ранку 9-го квітня розповів голова Оваднівської ОТГ Сергій Панасевич. За його словами, про приїзд длегації священику було повідомлено ще вчора. Проте зранку той повідомив, що захворів, тоді ключі голова попросив передати старості. Але коли разом з комісією приїхав до церкви, то побачив прихильників УПЦ, які не захотіли пускати нікого до храму.“Приїхали працівники культури з району, хотіли зробити фотофіксацію архітектурної пам’ятки місцевого значення – церкви у селі Cусваль. Вчора повідомили священика. Я особисто повідомляв, повідомили поліцію. Ми пришли, а вони назбирали прихильників і не пустили в церкву. Було багато людей з однієї і другої сторони, загалом близько 80 чоловік. Ми поспілкувалися і поїхали. Зараз складають акта, що комісію не пустили до церквиц, – розповів Сергій Панасевич.Ситуацію інтернет-виданню «БУГ» прокоментував настоятель місцевого храму отець. Він підтвердив, що вчора йому телефонував голова ОТГ. За словами священика, вчора відповів Сергію Панасевичу, що не заперечує. Проте сьогодні зранку його підвело здоров’я.“Сьогодні зранку такий намір і мав і маю, тому що ми з законом дружимо. Трошки мене підвело здоров’я, адже всі ми люди, і надалі думаю, що ми зв’яжемося з культурним відділом. Коли в мене буде гарне здоров’я зустрінемося. Поки що нічого не можу обіцяти”, – сказав Богдан Гнатюк.На запитання журналістів, чому перед храмом зібралися люди, відповів:“Ключі тільки в мене від храму. У зв’язку із теперішніми ситуаціями рейдерського захоплення храму представниками ПЦУ, ключі тільки у мене. Я бачив відео, яке мені скидали люди, то там 80 чоловік не було. І хотів би зазначити, що люди , які називають себе прихожанами церкви, тобто представники ПЦУ, не є прихожанами церкви, а просто жителями села. Вони не мають права вирішувати чи переходити чи ні. Наші прихожани визначилися. Далі ж почали люди чинити свавілля.Священик зазначає, що люди, які ходять до церкви, «прийшли до храму і просто покликали своїх рідних».“Кажуть, що ті, хто немісцеві, не мають відношення до церкви. Так, якщо ми не місцеві, то не можемо зайти в Почаївську лавру?”, – сказав священик.

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