У місті на Волині зволікають із ремонтом спортзалу гімназії

Петро Саганюк розповів, що не задоволений тим, що за два місяці з моменту виділення коштів для потреб гімназії, нічого не зробили.



Нагадаємо, що ще у вересні 2018 року підняли питання стану спортивного залу у гімназії, - повідомляє



У спортзалі гімназії імені Цинкаловського









У лютому 2019 року на сесії депутати виділили 500 тисяч гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт спортзалу.



“Сьогодні безвідповідальність Петрука ( В’ячеслав Петрук, начальник міського управління освіти – ред.) і директора гімназії привела до того, що ми ще не маємо ПКД. Гроші дали 26-го лютого. Завтра спитаю і покараю одного і другого за ці речі”, – наголосив Саганюк.



Міський голова продовжив, що на сесії, яка відбудеться в кінці квітня, при наявності проектно-кошторисної документації могли б виділити кошти на ремонт приміщення.



” Ми б дали кошти і вже з 1-го травня могли приступити до ремонту. А так знаєте, якась така пасивність. Я бачу, що деякі мої помічники потребують деякого додаткового “заряду”, – підсумував мер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9-го квітня під час брифінгу міський голова Володимира-Волинськогорозповів, що не задоволений тим, що за два місяці з моменту виділення коштів для потреб гімназії, нічого не зробили.Нагадаємо, що ще у вересні 2018 року підняли питання стану спортивного залу у гімназії, - повідомляє "БУГ" У спортзалі гімназії імені Цинкаловського на стінах – грибок . Школа, яка очолює рейтинг кращих навчальних закладів, а серед понад 300 обласних шкіл, займає 5 місце за рівнем успішності учнів по здачі ЗНО.У лютому 2019 року на сесії депутати виділили 500 тисяч гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт спортзалу.“Сьогодні безвідповідальність Петрука ( В’ячеслав Петрук, начальник міського управління освіти – ред.) і директора гімназії привела до того, що ми ще не маємо ПКД. Гроші дали 26-го лютого. Завтра спитаю і покараю одного і другого за ці речі”, – наголосив Саганюк.Міський голова продовжив, що на сесії, яка відбудеться в кінці квітня, при наявності проектно-кошторисної документації могли б виділити кошти на ремонт приміщення.” Ми б дали кошти і вже з 1-го травня могли приступити до ремонту. А так знаєте, якась така пасивність. Я бачу, що деякі мої помічники потребують деякого додаткового “заряду”, – підсумував мер.

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