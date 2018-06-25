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У місті на Волині зволікають із ремонтом спортзалу гімназії

У місті на Волині зволікають із ремонтом спортзалу гімназії
9-го квітня під час брифінгу міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк розповів, що не задоволений тим, що за два місяці з моменту виділення коштів для потреб гімназії, нічого не зробили.

Нагадаємо, що ще у вересні 2018 року підняли питання стану спортивного залу у гімназії, - повідомляє "БУГ".

У спортзалі гімназії імені Цинкаловського на стінах – грибок. Школа, яка очолює рейтинг кращих навчальних закладів, а серед понад 300 обласних шкіл, займає 5 місце за рівнем успішності учнів по здачі ЗНО.

У місті на Волині зволікають із ремонтом спортзалу гімназії

У місті на Волині зволікають із ремонтом спортзалу гімназії


У лютому 2019 року на сесії депутати виділили 500 тисяч гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт спортзалу.

“Сьогодні безвідповідальність Петрука ( В’ячеслав Петрук, начальник міського управління освіти – ред.) і директора гімназії привела до того, що ми ще не маємо ПКД. Гроші дали 26-го лютого. Завтра спитаю і покараю одного і другого за ці речі”, – наголосив Саганюк.

Міський голова продовжив, що на сесії, яка відбудеться в кінці квітня, при наявності проектно-кошторисної документації могли б виділити кошти на ремонт приміщення.

” Ми б дали кошти і вже з 1-го травня могли приступити до ремонту. А так знаєте, якась така пасивність. Я бачу, що деякі мої помічники потребують деякого додаткового “заряду”, – підсумував мер.

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Теги: гімназія, грибок, ремонт спортзал, Володимир-Волинський
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