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10 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

10 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
10 квітня 2019 року вшановують пам'ять святого Іларіона Нового, Пелікітського ігумена. Цей день також носить назву "Євстрат" та "Мати й мачуха".

Цього дня відзначають День брата і сестри та День народження сірника. Французький студент Шарль Соріано створив фосфорні сірники. 10 квітня у 1833 році він замінив суміш для сірникових головок жовтим фосфором. Також цього дня відзначають День банана та Міжнародний день любовного трикутника, пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Іларіон, Василь.

Народні прикмети на 10 квітня

– Чути глухий і тривалий грім – буде багато дощів у найближчий час.

– Сороки сидять на верхівках дерев – холод незабаром закінчиться.

– Дощ у цей день – прикмета того, що буде хороший урожай.

Що можна робити 10 квітня

1. Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.

2. Рекомендують у цей день завершити усі заплановані раніше справи.

Що не можна робити 10 квітня

1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.


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Теги: 10 квітня, прикмети, забобони
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