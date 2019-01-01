10 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 08:56
10 квітня 2019 року вшановують пам'ять святого Іларіона Нового, Пелікітського ігумена. Цей день також носить назву "Євстрат" та "Мати й мачуха".
Цього дня відзначають День брата і сестри та День народження сірника. Французький студент Шарль Соріано створив фосфорні сірники. 10 квітня у 1833 році він замінив суміш для сірникових головок жовтим фосфором. Також цього дня відзначають День банана та Міжнародний день любовного трикутника, пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Іларіон, Василь.
Народні прикмети на 10 квітня
– Чути глухий і тривалий грім – буде багато дощів у найближчий час.
– Сороки сидять на верхівках дерев – холод незабаром закінчиться.
– Дощ у цей день – прикмета того, що буде хороший урожай.
Що можна робити 10 квітня
1. Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.
2. Рекомендують у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
Що не можна робити 10 квітня
1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цього дня відзначають День брата і сестри та День народження сірника. Французький студент Шарль Соріано створив фосфорні сірники. 10 квітня у 1833 році він замінив суміш для сірникових головок жовтим фосфором. Також цього дня відзначають День банана та Міжнародний день любовного трикутника, пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Іларіон, Василь.
Народні прикмети на 10 квітня
– Чути глухий і тривалий грім – буде багато дощів у найближчий час.
– Сороки сидять на верхівках дерев – холод незабаром закінчиться.
– Дощ у цей день – прикмета того, що буде хороший урожай.
Що можна робити 10 квітня
1. Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.
2. Рекомендують у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
Що не можна робити 10 квітня
1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку цілу ніч безкоштовно дивитимуться фільми
Сьогодні, 09:12
10 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 08:56
Президент призначив стипендію волинській артистці
Сьогодні, 06:22