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У Дніпрі вантажівка, у якої відмовили гальма, протаранила 11 автівок

У Дніпрі вантажівка, у якої відмовили гальма, протаранила 11 автівок
У Дніпрі вантажний автомобіль КрАЗ зніс зі шляху 11 авто.

Аварія сталася через те, що у вантажівки відмовили гальма, - пишуть Факти.

В результаті аварії постраждала жінка 70 років, яку зі струсом мозку госпіталізували в одну з лікарень міста.

За словами очевидців, автомобіль перевозив комунальну техніку.

За даними ДСНС, пошкоджено 11 авто, серед яких корпоративний автобус мережі супермаркетів АТБ з пасажирами і один пасажирський мікроавтобус, який здійснював перевезення Покров-Нікополь-Дніпро.



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Теги: аварія, вантажівка, Дніпро
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