У Дніпрі вантажівка, у якої відмовили гальма, протаранила 11 автівок





Аварія сталася через те, що у вантажівки відмовили гальма, - пишуть



В результаті аварії постраждала жінка 70 років, яку зі струсом мозку госпіталізували в одну з лікарень міста.



За словами очевидців, автомобіль перевозив комунальну техніку.



За даними ДСНС, пошкоджено 11 авто, серед яких корпоративний автобус мережі супермаркетів АТБ з пасажирами і один пасажирський мікроавтобус, який здійснював перевезення Покров-Нікополь-Дніпро.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі вантажний автомобіль КрАЗ зніс зі шляху 11 авто.Аварія сталася через те, що у вантажівки відмовили гальма, - пишуть Факти В результаті аварії постраждала жінка 70 років, яку зі струсом мозку госпіталізували в одну з лікарень міста.За словами очевидців, автомобіль перевозив комунальну техніку.За даними ДСНС, пошкоджено 11 авто, серед яких корпоративний автобус мережі супермаркетів АТБ з пасажирами і один пасажирський мікроавтобус, який здійснював перевезення Покров-Нікополь-Дніпро.

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