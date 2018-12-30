У Дніпрі вантажівка, у якої відмовили гальма, протаранила 11 автівок
Сьогодні, 13:09
У Дніпрі вантажний автомобіль КрАЗ зніс зі шляху 11 авто.
Аварія сталася через те, що у вантажівки відмовили гальма, - пишуть Факти.
В результаті аварії постраждала жінка 70 років, яку зі струсом мозку госпіталізували в одну з лікарень міста.
За словами очевидців, автомобіль перевозив комунальну техніку.
За даними ДСНС, пошкоджено 11 авто, серед яких корпоративний автобус мережі супермаркетів АТБ з пасажирами і один пасажирський мікроавтобус, який здійснював перевезення Покров-Нікополь-Дніпро.
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Аварія сталася через те, що у вантажівки відмовили гальма, - пишуть Факти.
В результаті аварії постраждала жінка 70 років, яку зі струсом мозку госпіталізували в одну з лікарень міста.
За словами очевидців, автомобіль перевозив комунальну техніку.
За даними ДСНС, пошкоджено 11 авто, серед яких корпоративний автобус мережі супермаркетів АТБ з пасажирами і один пасажирський мікроавтобус, який здійснював перевезення Покров-Нікополь-Дніпро.
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