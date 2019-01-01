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На Рівненщині від грипу помер 55-річний чоловік

На Рівненщині від грипу помер 55-річний чоловік
В Рівненській області – ще один летальний випадок від грипу.

Помер 55-річний житель Дубенського району. Чоловік захворів 28 березня, а звернувся за меддопомогою 1 квітня зі скаргами на нежить, першіння в горлі, - пише ЧаРівне.

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я, 2 квітня з інфекційного відділення він був переведений у відділення анестезіології та інтенсивної терапіїз діагнозом двобічна негоспітальна полісегментарна пневмонія, важкий перебіг. 4 квітня стан хворого різко погіршився.

У чоловіка було утруднене дихання, задишка в стані спокою, слабкість; надалі настала зупинка самостійного дихання та серцевої діяльності. Надавалась вся необхідна медична допомога, однак врятувати людину не вдалося та 4 чквітня чоловік помер. Заключний діагноз – двобічна негоспітальна полісегментарна пневмонія, грип А.

Вірусологічною лабораторією ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» лабораторно було підтверджено діагноз грип. При дослідженні матеріалу виявили РНК вірусу грипу А. Хворий не був вакцинований проти грипу.

Це вже четвертий летальний випадок від ускладнень грипу в поточному році у Рівненській області.

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Теги: смерть, грип, Рівненщина
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