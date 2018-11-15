Синоптик розповіла, коли Україну накриють заморозки

В Україні 11 квітня пройдуть дощі. А наступного тижня у західних областях України можливі заморозки.Про це попередила синоптика своїй сторінці у facebook.За її словами, опади випадатимуть нерівномірно, періодично, проте практично повсюди. На півдні, у центрі та на сході – ймовірні грози.Відтак, у західних областях буде найхолодніше +8 +13 градусів.На Півночі +11 +16 градусів. У південній частині, у центральних областях та на Сході +16 +22 градуси.За попередніми прогнозами, у першу половину наступного тижня на заході та півночі України місцями можливі заморозки.