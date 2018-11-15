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Синоптик розповіла, коли Україну накриють заморозки

Синоптик розповіла, коли Україну накриють заморозки
В Україні 11 квітня пройдуть дощі. А наступного тижня у західних областях України можливі заморозки.

Про це попередила синоптик Наталія Діденко а своїй сторінці у facebook.

За її словами, опади випадатимуть нерівномірно, періодично, проте практично повсюди. На півдні, у центрі та на сході – ймовірні грози.

Відтак, у західних областях буде найхолодніше +8 +13 градусів.
На Півночі +11 +16 градусів. У південній частині, у центральних областях та на Сході +16 +22 градуси.

За попередніми прогнозами, у першу половину наступного тижня на заході та півночі України місцями можливі заморозки.

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Теги: заморозки, синоптик
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