На Волині хлопець вимагав гроші в п’ятикласника





Непрацююча, розлучена матір 5-ти дітей сплатить 850 гривень штрафу за поведінку малолітнього сина, який займався вимаганням коштів, - повідомляє



Інцидент трапився 5-го лютого 2019-го року близько 10-ої години ранку. Хлопець таким чином вирішив “заробити” грошей. За його вчинки відповіла матір.



“Беручи до уваги характер вчиненого правопорушення, особу та майновий стан правопорушника, те що має на утриманні п’ятеро дітей, перебуває в декретній відпустці, позитивно характеризується по місцю проживання, вперше притягується до адміністративної відповідальності, ступінь її вини, вважаю за доцільне накласти стягнення у виді штрафу”, – йдеться в постанові суду.



Зазначається, що жінка вчинила адмінправопорушення, передбачене ч. 1 ст. 184 КУпАП.



Зображення - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іваничівський суд оштрафував жительку села Млинище за неналежне виховання сина, який вимагав гроші в учня 5-го класу Поромівського ліцею.Непрацююча, розлучена матір 5-ти дітей сплатить 850 гривень штрафу за поведінку малолітнього сина, який займався вимаганням коштів, - повідомляє "БУГ" Інцидент трапився 5-го лютого 2019-го року близько 10-ої години ранку. Хлопець таким чином вирішив “заробити” грошей. За його вчинки відповіла матір.“Беручи до уваги характер вчиненого правопорушення, особу та майновий стан правопорушника, те що має на утриманні п’ятеро дітей, перебуває в декретній відпустці, позитивно характеризується по місцю проживання, вперше притягується до адміністративної відповідальності, ступінь її вини, вважаю за доцільне накласти стягнення у виді штрафу”, – йдеться в постанові суду.Зазначається, що жінка вчинила адмінправопорушення, передбачене ч. 1 ст. 184 КУпАП.

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