вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині хлопець вимагав гроші в п’ятикласника

На Волині хлопець вимагав гроші в п’ятикласника
Іваничівський суд оштрафував жительку села Млинище за неналежне виховання сина, який вимагав гроші в учня 5-го класу Поромівського ліцею.

Непрацююча, розлучена матір 5-ти дітей сплатить 850 гривень штрафу за поведінку малолітнього сина, який займався вимаганням коштів, - повідомляє "БУГ".

Інцидент трапився 5-го лютого 2019-го року близько 10-ої години ранку. Хлопець таким чином вирішив “заробити” грошей. За його вчинки відповіла матір.

“Беручи до уваги характер вчиненого правопорушення, особу та майновий стан правопорушника, те що має на утриманні п’ятеро дітей, перебуває в декретній відпустці, позитивно характеризується по місцю проживання, вперше притягується до адміністративної відповідальності, ступінь її вини, вважаю за доцільне накласти стягнення у виді штрафу”, – йдеться в постанові суду.

Зазначається, що жінка вчинила адмінправопорушення, передбачене ч. 1 ст. 184 КУпАП.

Зображення - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, вимагання, гроші, п'ятикласник, Млинище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбудеться виставка сучасного іконопису
Сьогодні, 22:30
У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО
Сьогодні, 22:14
На Волині хлопець вимагав гроші в п’ятикласника
Сьогодні, 21:45
Луцька пенсіонерка закликає голосувати свідомо. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
На «Укрзалізниці» – нові правила: відтепер до потягів пускатимуть не всіх
Сьогодні, 21:00
Схожі новини
Волинський студент, який погрожував школярам пістолетом, постане перед судом Волинський студент, який погрожував школярам пістолетом, постане перед судом
24 грудень, 2018, 08:13
У Луцьку судили чоловіка, який вкрав возик з «Нової лінії» У Луцьку судили чоловіка, який вкрав возик з «Нової лінії»
18 січень, 16:23
Знущалися, вимагаючи грошей на цигарки: волинян судили через «гоп-стоп» в гуртожитку Знущалися, вимагаючи грошей на цигарки: волинян судили через «гоп-стоп» в гуртожитку
10 січень, 13:54
Приставляли пістолети і відібрали гроші: у Луцьку поліцейські зі зброєю напали на дітей, – ЗМІ Приставляли пістолети і відібрали гроші: у Луцьку поліцейські зі зброєю напали на дітей, – ЗМІ
25 грудень, 2018, 00:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками
09 квітень, 18:41
 1
9 квітня – яке сьогодні свято і чому категорично забороняться сваритись в цей день
09 квітень, 10:08
 1
У Рівному рятувальники знайшли в квартирі непритомну дівчину
Сьогодні, 22:55
 0
У Луцьку відбудеться виставка сучасного іконопису
Сьогодні, 22:30
 0
У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО
Сьогодні, 22:14
 0
Медіа
відео
1/8