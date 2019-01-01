У луцькому кінотеатрі PremierCity – допрем'єрний показ фільму «Після»*
Сьогодні, 11:12
17 квітня о 18:30 кінотеатр PremierCity запрошує на допрем’єрний показ фільму «Після».
Гостей показу чекає неординарна прем’єр-вечірка з подарунками та частуванням, вечірка, ПІСЛЯ якої все зміниться.
У фільмі «Після» старанна студентка та слухняна дочка Теса знайомиться з диявольськи привабливим бунтарем Хардіном. Вони живуть в абсолютно різних світах і ніколи б не подивилися один на одного. Але випадкова зустріч перевертає їх життя і вони вже не зможуть повернутися до себе колишніх.
Квитки: https://premiercity.com.ua/pislya-7633/
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Гостей показу чекає неординарна прем’єр-вечірка з подарунками та частуванням, вечірка, ПІСЛЯ якої все зміниться.
У фільмі «Після» старанна студентка та слухняна дочка Теса знайомиться з диявольськи привабливим бунтарем Хардіном. Вони живуть в абсолютно різних світах і ніколи б не подивилися один на одного. Але випадкова зустріч перевертає їх життя і вони вже не зможуть повернутися до себе колишніх.
Квитки: https://premiercity.com.ua/pislya-7633/
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