У луцькому кінотеатрі PremierCity – допрем'єрний показ фільму «Після»*





Гостей показу чекає неординарна прем’єр-вечірка з подарунками та частуванням, вечірка, ПІСЛЯ якої все зміниться.



У фільмі «Після» старанна студентка та слухняна дочка Теса знайомиться з диявольськи привабливим бунтарем Хардіном. Вони живуть в абсолютно різних світах і ніколи б не подивилися один на одного. Але випадкова зустріч перевертає їх життя і вони вже не зможуть повернутися до себе колишніх.



Квитки:













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 квітня о 18:30 кінотеатр PremierCity запрошує на допрем’єрний показ фільму «Після».Гостей показу чекає неординарна прем’єр-вечірка з подарунками та частуванням, вечірка, ПІСЛЯ якої все зміниться.У фільмі «Після» старанна студентка та слухняна дочка Теса знайомиться з диявольськи привабливим бунтарем Хардіном. Вони живуть в абсолютно різних світах і ніколи б не подивилися один на одного. Але випадкова зустріч перевертає їх життя і вони вже не зможуть повернутися до себе колишніх.Квитки: https://premiercity.com.ua/pislya-7633/

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