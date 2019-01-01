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У «Промені» відбудеться безкоштовний кулінарний майстер-клас для дітей*

У «Промені» відбудеться безкоштовний кулінарний майстер-клас для дітей*
У четвер, 18 квітня дитяче кафе «Чорничне» проводитиме безкоштовний майстер-клас для діток «Виготовлення піци».

Маленькі гості матимуть змогу не лише навчитись готувати піцу, а й посмакувати стравою одразу в кафе.

Під час майстер-класу кухарі дитячого кафе відкриють маленьким кулінарам секрети приготування та розкажуть про різноманітність рецептів популярної страви.

Такий захід у комплексі буде проводитись невперше, тому на цей раз організатори вирішили здивувати учасників приємним сюрпризом, запросивши на майстер-клас «Фею солодощів».

Також запланована вікторина з розіграшом призів та тематичні розваги, аби дітки не сумували під час випікання страви.

Подія відбудеться за попереднім записом.

Поки діти будуть зайняті приготуванням смачної піци, батьки зможуть замовити гарячі напої від дитячого кафе «Чорничне» зі знижкою 20%.

Контактний телефон: +380 (66) 755 07 57.

Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.

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Теги: Промінь, діти, майстер-клас
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