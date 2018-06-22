Wizz Air почала літати з Києва до Кракова





Про це повідомляє



Перший рейс до Кракова прибув зі 168 пасажирами на борту одного із сучасних літаків Airbus A320.



Того ж дня зворотнім рейсом Wizz до Києва скористалися 159 пасажирів, повідомляє прес-служба аеропорту “Київ”.



Рейси до Кракова виконуватимуть чотири рази на тиждень - щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щонеділі.



Ціни стартують від 689 грн.



Нагадаємо, що Wizz Air оголосив про відновлення рейсів Київ-Люблін з 30 червня.



Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень, по понеділках і п'ятницях, з вильотами о 13:55 з Києва і 14:45 з Любліна, йдеться у повідомленні.



Зазначається, що квитки на відновлений напрямок продаються за ціною від 20 євро в одну сторону за тарифом Basic, який включає перевезення тільки невеликої ручної поклажі з габаритами до 40 х 30 х 20 см.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Угорський лоукост Wizz Air 5 квітня здійснив свій перший рейс з Києва до Кракова.Про це повідомляє УНІАН Перший рейс до Кракова прибув зі 168 пасажирами на борту одного із сучасних літаків Airbus A320.Того ж дня зворотнім рейсом Wizz до Києва скористалися 159 пасажирів, повідомляє прес-служба аеропорту “Київ”.Рейси до Кракова виконуватимуть чотири рази на тиждень - щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щонеділі.Ціни стартують від 689 грн.Нагадаємо, що Wizz Air оголосив про відновлення рейсів Київ-Люблін з 30 червня.Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень, по понеділках і п'ятницях, з вильотами о 13:55 з Києва і 14:45 з Любліна, йдеться у повідомленні.Зазначається, що квитки на відновлений напрямок продаються за ціною від 20 євро в одну сторону за тарифом Basic, який включає перевезення тільки невеликої ручної поклажі з габаритами до 40 х 30 х 20 см.

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