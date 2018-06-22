Wizz Air почала літати з Києва до Кракова
Сьогодні, 20:50
Угорський лоукост Wizz Air 5 квітня здійснив свій перший рейс з Києва до Кракова.
Про це повідомляє УНІАН.
Перший рейс до Кракова прибув зі 168 пасажирами на борту одного із сучасних літаків Airbus A320.
Того ж дня зворотнім рейсом Wizz до Києва скористалися 159 пасажирів, повідомляє прес-служба аеропорту “Київ”.
Рейси до Кракова виконуватимуть чотири рази на тиждень - щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щонеділі.
Ціни стартують від 689 грн.
Нагадаємо, що Wizz Air оголосив про відновлення рейсів Київ-Люблін з 30 червня.
Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень, по понеділках і п'ятницях, з вильотами о 13:55 з Києва і 14:45 з Любліна, йдеться у повідомленні.
Зазначається, що квитки на відновлений напрямок продаються за ціною від 20 євро в одну сторону за тарифом Basic, який включає перевезення тільки невеликої ручної поклажі з габаритами до 40 х 30 х 20 см.
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Про це повідомляє УНІАН.
Перший рейс до Кракова прибув зі 168 пасажирами на борту одного із сучасних літаків Airbus A320.
Того ж дня зворотнім рейсом Wizz до Києва скористалися 159 пасажирів, повідомляє прес-служба аеропорту “Київ”.
Рейси до Кракова виконуватимуть чотири рази на тиждень - щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щонеділі.
Ціни стартують від 689 грн.
Нагадаємо, що Wizz Air оголосив про відновлення рейсів Київ-Люблін з 30 червня.
Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень, по понеділках і п'ятницях, з вильотами о 13:55 з Києва і 14:45 з Любліна, йдеться у повідомленні.
Зазначається, що квитки на відновлений напрямок продаються за ціною від 20 євро в одну сторону за тарифом Basic, який включає перевезення тільки невеликої ручної поклажі з габаритами до 40 х 30 х 20 см.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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