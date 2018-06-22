вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Wizz Air почала літати з Києва до Кракова

Wizz Air почала літати з Києва до Кракова
Угорський лоукост Wizz Air 5 квітня здійснив свій перший рейс з Києва до Кракова.

Про це повідомляє УНІАН.

Перший рейс до Кракова прибув зі 168 пасажирами на борту одного із сучасних літаків Airbus A320.

Того ж дня зворотнім рейсом Wizz до Києва скористалися 159 пасажирів, повідомляє прес-служба аеропорту “Київ”.

Рейси до Кракова виконуватимуть чотири рази на тиждень - щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щонеділі.

Ціни стартують від 689 грн.

Нагадаємо, що Wizz Air оголосив про відновлення рейсів Київ-Люблін з 30 червня.

Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень, по понеділках і п'ятницях, з вильотами о 13:55 з Києва і 14:45 з Любліна, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що квитки на відновлений напрямок продаються за ціною від 20 євро в одну сторону за тарифом Basic, який включає перевезення тільки невеликої ручної поклажі з габаритами до 40 х 30 х 20 см.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Wizz Air, лоукост
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО
Сьогодні, 21:43
Дві дівчачі команди з Волині вибороли перемогу на Чемпіонаті України з футзалу. ФОТО
Сьогодні, 21:22
Wizz Air почала літати з Києва до Кракова
Сьогодні, 20:50
Аби врятувати маленьку красуню: у Луцьку – захід задля допомоги онкохворої волинянки
Сьогодні, 20:31
Поліцейські затримали ковельчанина через крадіжку бензопили
Сьогодні, 20:15
Схожі новини
Лоукостер Wizz Air запускає нові рейси з Києва до Греції Лоукостер Wizz Air запускає нові рейси з Києва до Греції
19 лютий, 20:11
Wizz Air вводить оплату на ручну поклажу у літаках Wizz Air вводить оплату на ручну поклажу у літаках
22 червень, 2018, 17:12
Українцям обіцяють дешеві квитки на лоукост Ryanair Українцям обіцяють дешеві квитки на лоукост Ryanair
23 березень, 2018, 17:45
Україна успішно завершила переговори з Ryanair Україна успішно завершила переговори з Ryanair
21 березень, 2018, 13:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО
Сьогодні, 21:43
 0
Дві дівчачі команди з Волині вибороли перемогу на Чемпіонаті України з футзалу. ФОТО
Сьогодні, 21:22
 0
Wizz Air почала літати з Києва до Кракова
Сьогодні, 20:50
 0
Аби врятувати маленьку красуню: у Луцьку – захід задля допомоги онкохворої волинянки
Сьогодні, 20:31
 0
Поліцейські затримали ковельчанина через крадіжку бензопили
Сьогодні, 20:15
 0
Медіа
відео
1/8