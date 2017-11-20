Інспектори ЄС перевірили якість виконання термомодернізації волинської школи





Про це стало відомо 10-го квітня, під час зустрічі представників команди проекту і міської влади з представниками Європейського Союзу, які приїхали у Нововолинськ, аби ознайомитися з нинішніми результатами реалізації проекту та як місто освоїло грантові кошти, – пише



Заступник міського голови Олександр Громик, який і координує цей проект, прозвітував присутнім про хід виконаних робіт, ознайомив із уже пройденими етапами реалізації проекту та акцентував на тому, які роботи у школі ведуться зараз.



Зокрема, за його словами, насамперед зробили проектно-кошторисну документацію і розробили дизайн фасаду школи, опісля спеціалісти Луцького національного технічного інституту провели дослідження ґрунтів та фундаменту школи. Також були проведені геодезичні дослідження та енергоаудит навчального закладу. А 14 листопада був підписаний договір підряду на здійснення термомодернізації будівлі школи з підрядником ТзОВ «Престиж – Захід». А також договір на виконання технічного нагляду. А наразі уже «киплять» технічні і будівельні роботи із термомодернізації школи.



«Уже на 75% виконані роботи з монтажу вікон та демонтажу старих світильників із заміною їх на нові світлодіодні. Уже завершений демонтаж будівельних конструкцій внутрішнього двору школи та демонтаж існуючих вентиляційних установок та повітропроводів.Також уже влаштовано бетонну підлогу у підвальних приміщеннях, де будуть встановлюватись вен установки та ІТП. Окрім цього, тривають роботи з демонтажубудівельних елементів у внутрішньому дворику,розпочато демонтаж існуючої штукатурки стін цоколя ідемонтаж старої відмостки та підготовчі земляні роботи для подальшого влаштування гідроізоляції й утеплення цоколя Блоку-1 та перехідної галереї нижче рівня ґрунту», – зазначив Олександр Громик.





Керівник групи та експерт з оцінки проектів з енергоефективності у рамках Угоди Мерів та Е5Р Др. Хелен Райдінг поцікавилася чи роботи з термомодернізації школи не впливають на навчальний процес і не заважають діткам навчатись.





Олександр Громик запевнив, що будівельні роботи виконуються з мінімальним впливом на навчальний процес. Та й учні, їх батьки і педагогічний колектив з розумінням ставляться до цієї ситуації. Адже розуміють, що це робиться для їхнього ж блага.



Експерт з оцінки проектів з енергоефективності у рамках Угоди Мерів та Е5Р Володимир Пижов засумнівався, що усі роботи учасникам проекту вдасться виконати вчасно. Адже відповідно до угоди термомодернізувати школу мають до кінця серпня. Тож часу залишилось обмаль, а роботи наразі виконані лише на 30%.





Консультант з питань управління проекту Віталій Волков пояснив, що затримка виникла внаслідок непередбачених обставин, пов’язаних із руйнацією будівлі школи.





«Будівля школи у деяких місцях зруйнована. Там деякі стіни почали руйнуватись. То тепер потрібно зробити часткову реконструкцію пошкоджених елементів будівлі. А це затримка часу. Через це роботи із термомодернізації почалися і тепер виконуються із запізненням», – зазначив консультант.



Однак, він запевнив, що усі роботи виконають вчасно. Адже підрядник пообіцяв здати об’єкт без затримок.



Насамкінець, заступник міського голови Олександр Громик наголосив, що міська рада постійно контролює хід виконання проекту «Перший крок для переходу на використання відновних джерел енергії». Зокрема, постійно проводяться зустрічі представників команди проекту, команди підтримки, міської влади, підрядної організації, проектувальників, технічного та авторського нагляду, під час яких обговорюють технічні питання стосовно термомодернізації навчального закладу та надаються відповідні рекомендації.







Нагадаємо, проект «Перший крок для переходу на використання відновних джерел енергії», який зараз реалізується у місті має найбільший бюджет, у порівняні з іншими проектами CoM-DeP в Україні. Загальний бюджет проекту становить майже 1,3 млн. євро. Окрім коштів Європейського Союзу для його реалізації залучені кошти міського бюджету. Це перший успіх шахтарського міста в залученні такого обсягу коштів. До речі, всього на території України з понад 30 поданих заявок було відібрано 8 проектів-переможців, серед яких і проект від нашого міста. Загальна сума коштів, передбачена для цих міст у формі гранту від Європейського Союзу становить 6 млн. євро. Даний проект здійснюється Нововолинською міською радою спільно з Управлінням економічної політики та інвестицій та Українською некомерційною енергетичною агенцією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Роботи з термомодернізації ЗОШ №7 у рамках проекту «Перший крок у переході на відновлювані джерела енергії у м. Нововолинську», що фінансується Європейським Союзом, поки що виконані лише на 30%.Про це стало відомо 10-го квітня, під час зустрічі представників команди проекту і міської влади з представниками Європейського Союзу, які приїхали у Нововолинськ, аби ознайомитися з нинішніми результатами реалізації проекту та як місто освоїло грантові кошти, – пише нововолинськ.com.ua Заступник міського голови, який і координує цей проект, прозвітував присутнім про хід виконаних робіт, ознайомив із уже пройденими етапами реалізації проекту та акцентував на тому, які роботи у школі ведуться зараз.Зокрема, за його словами, насамперед зробили проектно-кошторисну документацію і розробили дизайн фасаду школи, опісля спеціалісти Луцького національного технічного інституту провели дослідження ґрунтів та фундаменту школи. Також були проведені геодезичні дослідження та енергоаудит навчального закладу. А 14 листопада був підписаний договір підряду на здійснення термомодернізації будівлі школи з підрядником ТзОВ «Престиж – Захід». А також договір на виконання технічного нагляду. А наразі уже «киплять» технічні і будівельні роботи із термомодернізації школи.«Уже на 75% виконані роботи з монтажу вікон та демонтажу старих світильників із заміною їх на нові світлодіодні. Уже завершений демонтаж будівельних конструкцій внутрішнього двору школи та демонтаж існуючих вентиляційних установок та повітропроводів.Також уже влаштовано бетонну підлогу у підвальних приміщеннях, де будуть встановлюватись вен установки та ІТП. Окрім цього, тривають роботи з демонтажубудівельних елементів у внутрішньому дворику,розпочато демонтаж існуючої штукатурки стін цоколя ідемонтаж старої відмостки та підготовчі земляні роботи для подальшого влаштування гідроізоляції й утеплення цоколя Блоку-1 та перехідної галереї нижче рівня ґрунту», – зазначив Олександр Громик.Керівник групи та експерт з оцінки проектів з енергоефективності у рамках Угоди Мерів та Е5Р Др. Хелен Райдінг поцікавилася чи роботи з термомодернізації школи не впливають на навчальний процес і не заважають діткам навчатись.Олександр Громик запевнив, що будівельні роботи виконуються з мінімальним впливом на навчальний процес. Та й учні, їх батьки і педагогічний колектив з розумінням ставляться до цієї ситуації. Адже розуміють, що це робиться для їхнього ж блага.Експерт з оцінки проектів з енергоефективності у рамках Угоди Мерів та Е5Р Володимир Пижов засумнівався, що усі роботи учасникам проекту вдасться виконати вчасно. Адже відповідно до угоди термомодернізувати школу мають до кінця серпня. Тож часу залишилось обмаль, а роботи наразі виконані лише на 30%.Консультант з питань управління проекту Віталій Волков пояснив, що затримка виникла внаслідок непередбачених обставин, пов’язаних із руйнацією будівлі школи.«Будівля школи у деяких місцях зруйнована. Там деякі стіни почали руйнуватись. То тепер потрібно зробити часткову реконструкцію пошкоджених елементів будівлі. А це затримка часу. Через це роботи із термомодернізації почалися і тепер виконуються із запізненням», – зазначив консультант.Однак, він запевнив, що усі роботи виконають вчасно. Адже підрядник пообіцяв здати об’єкт без затримок.Насамкінець, заступник міського голови Олександр Громик наголосив, що міська рада постійно контролює хід виконання проекту «Перший крок для переходу на використання відновних джерел енергії». Зокрема, постійно проводяться зустрічі представників команди проекту, команди підтримки, міської влади, підрядної організації, проектувальників, технічного та авторського нагляду, під час яких обговорюють технічні питання стосовно термомодернізації навчального закладу та надаються відповідні рекомендації.Нагадаємо, проект «Перший крок для переходу на використання відновних джерел енергії», який зараз реалізується у місті має найбільший бюджет, у порівняні з іншими проектами CoM-DeP в Україні. Загальний бюджет проекту становить майже 1,3 млн. євро. Окрім коштів Європейського Союзу для його реалізації залучені кошти міського бюджету. Це перший успіх шахтарського міста в залученні такого обсягу коштів. До речі, всього на території України з понад 30 поданих заявок було відібрано 8 проектів-переможців, серед яких і проект від нашого міста. Загальна сума коштів, передбачена для цих міст у формі гранту від Європейського Союзу становить 6 млн. євро. Даний проект здійснюється Нововолинською міською радою спільно з Управлінням економічної політики та інвестицій та Українською некомерційною енергетичною агенцією.

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