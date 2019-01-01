12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 12 квітня відзначає очільник центру захисту учасників АТО Юрій Дмитрук (на фото).
Вітаємо його з цим святом, бажаємо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення.
Іменинники 12 квітня – Зосима, Софрон, Марія. Волинянам, які носять ці імена, зичимо любові й радості від життя.
У цей день 8 років тому був створений видавничий відділ «Ключі» при Волинській єпархії Української православної церкви Київського патріархату.
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Вітаємо його з цим святом, бажаємо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення.
Іменинники 12 квітня – Зосима, Софрон, Марія. Волинянам, які носять ці імена, зичимо любові й радості від життя.
У цей день 8 років тому був створений видавничий відділ «Ключі» при Волинській єпархії Української православної церкви Київського патріархату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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