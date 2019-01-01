«На Марсі будуть яблуні цвісти»: волинський фотограф показав магічні астросвітлини
Сьогодні, 09:44
Волинянин Віктор Чухрай опублікував серію астрофотографій.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
За словами Віктора Чухрая, світлини він опублікував до Дня космонавтики. Також додав і оригінальне фото з автографами перших 6-ти космонавтів.
"Тоді були трохи інші люди і інші часи. Але...мрійники все ж стверджують і донині , що на Марсі будуть яблуні цвісти...А найважливіше, щоб наші діти так мріяли і вірили, тоді все зміниться на краще", - прокоментував він.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
За словами Віктора Чухрая, світлини він опублікував до Дня космонавтики. Також додав і оригінальне фото з автографами перших 6-ти космонавтів.
"Тоді були трохи інші люди і інші часи. Але...мрійники все ж стверджують і донині , що на Марсі будуть яблуні цвісти...А найважливіше, щоб наші діти так мріяли і вірили, тоді все зміниться на краще", - прокоментував він.
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