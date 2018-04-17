У Луцьку тимчасово перекриють деякі вулиці. СПИСОК





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.



Так, у неділю, 14 квітня, відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 107-ї річниці Першої Пластової Присяги.



Урочиста хода пройде за маршрутом: Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Братковського, вулиця Кафедральна, Замкова площа 14.04.2019 з 12.20 до 13.00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 14 квітня тимчасово перекриють рух транспорту на деяких вулицях.Про це йдеться у розпорядженні в.о. мераТак, у неділю, 14 квітня, відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 107-ї річниці Першої Пластової Присяги.Урочиста хода пройде за маршрутом: Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Братковського, вулиця Кафедральна, Замкова площа 14.04.2019 з 12.20 до 13.00.

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