У Луцьку тимчасово перекриють деякі вулиці. СПИСОК
Сьогодні, 11:10
У Луцьку 14 квітня тимчасово перекриють рух транспорту на деяких вулицях.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Так, у неділю, 14 квітня, відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 107-ї річниці Першої Пластової Присяги.
Урочиста хода пройде за маршрутом: Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Братковського, вулиця Кафедральна, Замкова площа 14.04.2019 з 12.20 до 13.00.
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Так, у неділю, 14 квітня, відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 107-ї річниці Першої Пластової Присяги.
Урочиста хода пройде за маршрутом: Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Братковського, вулиця Кафедральна, Замкова площа 14.04.2019 з 12.20 до 13.00.
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