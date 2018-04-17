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У Луцьку тимчасово перекриють деякі вулиці. СПИСОК

У Луцьку тимчасово перекриють деякі вулиці. СПИСОК
У Луцьку 14 квітня тимчасово перекриють рух транспорту на деяких вулицях.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Так, у неділю, 14 квітня, відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 107-ї річниці Першої Пластової Присяги.

Урочиста хода пройде за маршрутом: Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Братковського, вулиця Кафедральна, Замкова площа 14.04.2019 з 12.20 до 13.00.


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Теги: рух, перекриття, Луцьк
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