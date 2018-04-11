Травневі вихідні: лучани відпочиватимуть 10 днів





1 травня цього року випадає на середу і буде вихідним днем - пишуть



День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 9 травня – цьогоріч у четвер, тому він також буде вихідним.



Крім того, робочі дні 8 травня та 11 травня будуть скорочені на одну годину.



Вихідний день за 30 квітня доведеться відпрацювати у суботу 11 травня.

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