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Травневі вихідні: лучани відпочиватимуть 10 днів

Травневі вихідні: лучани відпочиватимуть 10 днів
У травні 2019 року на українців чекає 10 вихідних днів.

1 травня цього року випадає на середу і буде вихідним днем - пишуть Факти.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 9 травня – цьогоріч у четвер, тому він також буде вихідним.

Крім того, робочі дні 8 травня та 11 травня будуть скорочені на одну годину.

Вихідний день за 30 квітня доведеться відпрацювати у суботу 11 травня.

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Теги: травень, вихідні
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