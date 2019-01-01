13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження підприємець Олег Дмитрук (на фото), а також журналістка Юлія Стасюк.
Вітаємо їх, а також усіх, хто носить імена Інокентій, Йосип, Веніамін, Іван та Анна, у яких сьогодні День ангела. Бажаємо міцного здоров’я, достатку та звершення всіх сподівань.
13 квітня 1598 року місто Рожище отримало магдебурзьке право і власний герб ‒ «печать міську два хрести».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вітаємо їх, а також усіх, хто носить імена Інокентій, Йосип, Веніамін, Іван та Анна, у яких сьогодні День ангела. Бажаємо міцного здоров’я, достатку та звершення всіх сподівань.
13 квітня 1598 року місто Рожище отримало магдебурзьке право і власний герб ‒ «печать міську два хрести».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В салоні була 2-річна дитина: п’яний водій збив патрульного і провіз на капоті. ФОТО
Сьогодні, 00:28
13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
З-під прилавку вкрала гаманець: на Волині розшукують злодійку. ФОТО
12 квітень, 23:15