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Троє волинян хотіли провезти в Білорусь на підводах 800 кілограмів сала

Троє волинян хотіли провезти в Білорусь на підводах 800 кілограмів сала
Співробітники Держприкордонслужби запобігли спробі переміщення продуктів харчування до Білорусі.

Про це інформує прес-служба відомства.

У результаті спільних дій співробітників оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби та прикордонників відділу «Піща» Луцького загону біля кордону затримали трьох місцевих жителів Шацького району без документів. Вони двома підводами перевозили 28 мішків сала.

Наразі підводи та 800 кілограмів сала вилучили. На осіб склали адміністративні документи за ст. 202 «Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду» та 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

За фактом направили повідомлення до компетентних органів за ознаками кримінального правопорушення за ст. 227 КК України.
Троє волинян хотіли провезти в Білорусь на підводах 800 кілограмів сала
Троє волинян хотіли провезти в Білорусь на підводах 800 кілограмів сала
Троє волинян хотіли провезти в Білорусь на підводах 800 кілограмів сала

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Теги: сало, продукти, прикордонники, порушення
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