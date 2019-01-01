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14 квітня на Волині: гортаючи календар

14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження народний артист України Василь Чепелюк (на фото).

Також 14 квітня свято у колишнього керівника комунального підприємства «Управління будинком Волинської обласної ради» Віктора Талашка.

Вітаємо їх зі святом. Зичимо любові, здоров’я і безмежного натхнення.

Сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить імена Юхим, Макар, Марія, – бажаємо радості від життя та прихильності ангела-охоронця.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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