Лучанка стала однією з найкращих вчителів інклюзивних класів в Україні
Сьогодні, 12:13
Вчителька з Луцька отримала призове місце на всеукраїнському конкурсі «Вчитель року» у номінації «Вчитель інклюзивного класу».
Про це повідомляє видання «Индустриалка».
У Запоріжжі відбувся третій тур всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Вчитель інклюзивного класу». 24 представники з різних областей країни (кожен з них - переможець в своєму регіоні) тиждень змагалися у педагогічній майстерність.
Урочисте закриття конкурсу та нагородження кращих вчителів відбулося у Хортинській національній навчально-реабілітаційній академії.
3-е місце завоювала представниця Запорізької області - Анна Заставська.
2-е місце посіла Вікторія Щебет з Луцька Волинської області.
А перемогу здобула Людмила Бараненко з Білої церкви Київської області.
Номінацію «Вчитель інклюзивного класу» включили в конкурс «Вчитель року» вперше.
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Про це повідомляє видання «Индустриалка».
У Запоріжжі відбувся третій тур всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Вчитель інклюзивного класу». 24 представники з різних областей країни (кожен з них - переможець в своєму регіоні) тиждень змагалися у педагогічній майстерність.
Урочисте закриття конкурсу та нагородження кращих вчителів відбулося у Хортинській національній навчально-реабілітаційній академії.
3-е місце завоювала представниця Запорізької області - Анна Заставська.
2-е місце посіла Вікторія Щебет з Луцька Волинської області.
А перемогу здобула Людмила Бараненко з Білої церкви Київської області.
Номінацію «Вчитель інклюзивного класу» включили в конкурс «Вчитель року» вперше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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