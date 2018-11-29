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Лучанка стала однією з найкращих вчителів інклюзивних класів в Україні

Лучанка стала однією з найкращих вчителів інклюзивних класів в Україні
Вчителька з Луцька отримала призове місце на всеукраїнському конкурсі «Вчитель року» у номінації «Вчитель інклюзивного класу».

Про це повідомляє видання «Индустриалка».

У Запоріжжі відбувся третій тур всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Вчитель інклюзивного класу». 24 представники з різних областей країни (кожен з них - переможець в своєму регіоні) тиждень змагалися у педагогічній майстерність.

Урочисте закриття конкурсу та нагородження кращих вчителів відбулося у Хортинській національній навчально-реабілітаційній академії.

3-е місце завоювала представниця Запорізької області - Анна Заставська.
2-е місце посіла Вікторія Щебет з Луцька Волинської області.

А перемогу здобула Людмила Бараненко з Білої церкви Київської області.

Номінацію «Вчитель інклюзивного класу» включили в конкурс «Вчитель року» вперше.

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Теги: Вікторія Щебет, Анна Заставська, Людмила Бараненко, Вчитель інклюзивного класу, Вчитель року
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