Лучанка стала однією з найкращих вчителів інклюзивних класів в Україні





Про це повідомляє видання



У Запоріжжі відбувся третій тур всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Вчитель інклюзивного класу». 24 представники з різних областей країни (кожен з них - переможець в своєму регіоні) тиждень змагалися у педагогічній майстерність.



Урочисте закриття конкурсу та нагородження кращих вчителів відбулося у Хортинській національній навчально-реабілітаційній академії.



3-е місце завоювала представниця Запорізької області - Анна Заставська.

2-е місце посіла Вікторія Щебет з Луцька Волинської області.



А перемогу здобула Людмила Бараненко з Білої церкви Київської області.



Номінацію «Вчитель інклюзивного класу» включили в конкурс «Вчитель року» вперше.

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