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У місті на Волині люди закидали кладовище непотребом

У місті на Волині люди закидали кладовище непотребом
У Рожищі люди під час прибирання місць спочинку рідних викидають сміття просто на території кладовища.

Про це йдеться на сайті мерії.

«Рук не вистачає. Ледве встигаємо збирати й вантажити сміття. Вже кілька днів вивозимо повнісінькі 2-3 вантажівки. Ці тижні найважчі, а ще важче буде останні три дні перед Пасхою. Навіть присісти немає коли. Здається, тільки забрали купу, не встигли відвернутися, а на тому місці виросла нова – ще більша, - розповідає керівник КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» Юрій Міщук.

Не зважають люди на таблички з проханням не викидати сміття. Тож комунальники змушені вручну збирати купки сміття з території кладовища та виносити туди, де може заїхати машина.

Керівник комунального підприємства пояснює, що на кладовищі не встановлюють великі сміттєбаки, бо люди кидають величезні бетонні брили в ті ящики, а коли машина бере ящик, то він просто ламається.

«Ми визначили кілька місць для збору сміття з кладовища. Мало б бути так: люди все на одну купу скинули – комунальники приїхали забрали. Але ж не попід огорожу висипати! Як сто людей кучі насиплють, то нам цілий день треба ходити це все збирати. А є й інша, не менш важлива, робота в місті» - зауважує Юрій Міщук.

Відтак, волинян закликають бути більш активними та повідомляти про несанкціоновані смітники і людей, які викидають сміття у не встановленому для цього місті. Фото-, відеофіксацію правопорушення можна надсилати на електронну адресу міської ради, або ж у повідомленнях у Facebook. Анонімність гарантують.
У місті на Волині люди закидали кладовище непотребом
У місті на Волині люди закидали кладовище непотребом
У місті на Волині люди закидали кладовище непотребом
У місті на Волині люди закидали кладовище непотребом
У місті на Волині люди закидали кладовище непотребом
У місті на Волині люди закидали кладовище непотребом
У місті на Волині люди закидали кладовище непотребом
У місті на Волині люди закидали кладовище непотребом
У місті на Волині люди закидали кладовище непотребом
У місті на Волині люди закидали кладовище непотребом
У місті на Волині люди закидали кладовище непотребом
У місті на Волині люди закидали кладовище непотребом
У місті на Волині люди закидали кладовище непотребом

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Теги: сміття, кладовище, Рожище
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