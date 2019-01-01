Знає 16 команд і любить собачий корм: як у квартирі в Рівному живе дресирована свиня. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
У квартирі рівнянина живе незвична домашня улюблениця - маленька свиня "Нюша".
Як розповідає господар, тварина дресирована, знає близько 16-ти команд і чемно ходить "на лоток", - йдеться у сюжеті телеканалу "Рівне 1".
"У неї все життя крутиться навколо їжі. Завдяки цьому, до речі, вона і піддається дресировці. За "вкуснятінку" вона виконує команду. Делікатес для неї - це собачий корм. Але, оскільки вона може їсти все, бо вона свиня, то я їй даю в основному корисні каши. Це гречка і вівсянка, - розповів хазяїн Нюші Володимир Талащук.
Більше дивіться у сюжеті:
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Як розповідає господар, тварина дресирована, знає близько 16-ти команд і чемно ходить "на лоток", - йдеться у сюжеті телеканалу "Рівне 1".
"У неї все життя крутиться навколо їжі. Завдяки цьому, до речі, вона і піддається дресировці. За "вкуснятінку" вона виконує команду. Делікатес для неї - це собачий корм. Але, оскільки вона може їсти все, бо вона свиня, то я їй даю в основному корисні каши. Це гречка і вівсянка, - розповів хазяїн Нюші Володимир Талащук.
Більше дивіться у сюжеті:
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