Знає 16 команд і любить собачий корм: як у квартирі в Рівному живе дресирована свиня. ВІДЕО





Як розповідає господар, тварина дресирована, знає близько 16-ти команд і чемно ходить "на лоток", - йдеться у сюжеті телеканалу



"У неї все життя крутиться навколо їжі. Завдяки цьому, до речі, вона і піддається дресировці. За "вкуснятінку" вона виконує команду. Делікатес для неї - це собачий корм. Але, оскільки вона може їсти все, бо вона свиня, то я їй даю в основному корисні каши. Це гречка і вівсянка, - розповів хазяїн Нюші Володимир Талащук.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У квартирі рівнянина живе незвична домашня улюблениця - маленька свиня "Нюша".Як розповідає господар, тварина дресирована, знає близько 16-ти команд і чемно ходить "на лоток", - йдеться у сюжеті телеканалу "Рівне 1" "У неї все життя крутиться навколо їжі. Завдяки цьому, до речі, вона і піддається дресировці. За "вкуснятінку" вона виконує команду. Делікатес для неї - це собачий корм. Але, оскільки вона може їсти все, бо вона свиня, то я їй даю в основному корисні каши. Це гречка і вівсянка, - розповів хазяїн НюшіБільше дивіться у сюжеті:

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