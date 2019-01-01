вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знає 16 команд і любить собачий корм: як у квартирі в Рівному живе дресирована свиня. ВІДЕО

Знає 16 команд і любить собачий корм: як у квартирі в Рівному живе дресирована свиня. ВІДЕО
У квартирі рівнянина живе незвична домашня улюблениця - маленька свиня "Нюша".

Як розповідає господар, тварина дресирована, знає близько 16-ти команд і чемно ходить "на лоток", - йдеться у сюжеті телеканалу "Рівне 1".

"У неї все життя крутиться навколо їжі. Завдяки цьому, до речі, вона і піддається дресировці. За "вкуснятінку" вона виконує команду. Делікатес для неї - це собачий корм. Але, оскільки вона може їсти все, бо вона свиня, то я їй даю в основному корисні каши. Це гречка і вівсянка, - розповів хазяїн Нюші Володимир Талащук.

Більше дивіться у сюжеті:


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свиня, квартира, Рівне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни можуть купувати квитки на автобуси через мобільний додаток
Сьогодні, 16:05
У селі на Волині 5-річний онук спалив дідові хлів
Сьогодні, 15:59
Знає 16 команд і любить собачий корм: як у квартирі в Рівному живе дресирована свиня. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
У Луцьку затримали автомобіль з підробленими документами
Сьогодні, 15:28
Як під Луцьком розбудовують містечко з таунхаусів. ФОТО*
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
У Рівному рятувальники знайшли в квартирі непритомну дівчину У Рівному рятувальники знайшли в квартирі непритомну дівчину
10 квітень, 22:55
Відремонтують відрізок дороги Луцьк – Рівне Відремонтують відрізок дороги Луцьк – Рівне
15 квітень, 18:30
У Рівному відбудеться фестиваль повітряних зміїв У Рівному відбудеться фестиваль повітряних зміїв
15 квітень, 01:23
У Рівному на дитячому майданчику малюка покусав пес. ВІДЕО У Рівному на дитячому майданчику малюка покусав пес. ВІДЕО
04 квітень, 12:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни можуть купувати квитки на автобуси через мобільний додаток
Сьогодні, 16:05
 0
У селі на Волині 5-річний онук спалив дідові хлів
Сьогодні, 15:59
 0
Знає 16 команд і любить собачий корм: як у квартирі в Рівному живе дресирована свиня. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
 0
У Луцьку затримали автомобіль з підробленими документами
Сьогодні, 15:28
 0
Як під Луцьком розбудовують містечко з таунхаусів. ФОТО*
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8