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Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток

Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток
З ініціативи ковельчанки Марини Громової у Ковелі було реалізовано благодійний проект "Я - Особлива Мама" для жінок, які виховують дітей з інвалідністю. Пише офіційний сайт Ковельської міської ради.

Варто сказати, що вперше подібний захід організували в Києві. Згодом естафету прийняли у Луцьку, а завдяки пані Марині це стало можливим і у Ковелі.

Жінка достукалась до небайдужих сердець, залучила меценатів та благодійників, аби сім’ї з особливими дітками зрозуміли, що вони не самотні. А головне, щоб мами, заклопотані буденністю, проблемами, недоспаними ночами відчули себе жінками - ніжними і безтурботними, особливими.

Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток

Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток


І це їй вдалося. Шквал позитивних емоцій та вражень подарувала вона нашим чарівним ковельчанкам. Важливо, що це був час спілкування і розуміння.

- Нас так багато. Просто ми ховаємось самі від себе, а навіщо? Ми - такі як усі, а можливо і кращі, адже нам відомі справжні цінності. Ми відчуваємо і співчуваємо душею, ми - борці за життя, наповнені ентузіазмом. Ми - Особливі Мами, - говорить Марина Громова.

Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток


Впродовж двох днів для 16 жінок організували дозвілля та години релаксу. Зокрема, вони мали можливість побувати на заняттях з йоги, покататись на конях, пограти в боулінг. Для багатьох це було вперше.

Наступного дня учасницям підібрали чудові сукні та образи від професійних візажистів, перукарів, зробили фотосесії. Потому була фінальна вечірка, де жінки пройшлсь червоною доріжкою, обмінялись враженнями, розповіли про себе.

Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток

Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток


Також на кожну Особливу Маму чекали подарунки, сюрпризи, адже чимало людей долучилось до хорошої справи. Вони відкрили свої серця для добра і подарували часточку свого тепла тим, хто його так потребує. Пані Марина сподівається, що і в наступному році проект матиме продовження у Ковелі.

Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток

Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток

Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток

Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток

Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток

Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток

Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток

Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток

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Теги: особлива мама, свято, Ковель
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