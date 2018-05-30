Лучани «заклали» сусідів, які тримають птицю у халабуді
Сьогодні, 09:45
У Луцьку на вулиці Братковського, 3 знесуть тимчасову споруду, де тримають птицю.
Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що тимчасову конструкцію, зроблену з підручних матеріалів, попросили забрати сусіди.
У халабуді на Братковського тримають птицю.
Члени виконкому погодили знесення споруди.
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Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що тимчасову конструкцію, зроблену з підручних матеріалів, попросили забрати сусіди.
У халабуді на Братковського тримають птицю.
Члени виконкому погодили знесення споруди.
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Коментарі 1
Вот что что, а - стукачей у нас предостаточно )))
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