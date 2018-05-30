Лучани «заклали» сусідів, які тримають птицю у халабуді





Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.



Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що тимчасову конструкцію, зроблену з підручних матеріалів, попросили забрати сусіди.



У халабуді на Братковського тримають птицю.



Члени виконкому погодили знесення споруди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Братковського, 3 знесуть тимчасову споруду, де тримають птицю.Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту муніципальної вартирозповіла, що тимчасову конструкцію, зроблену з підручних матеріалів, попросили забрати сусіди.У халабуді на Братковського тримають птицю.Члени виконкому погодили знесення споруди.

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