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Лучани «заклали» сусідів, які тримають птицю у халабуді

Лучани «заклали» сусідів, які тримають птицю у халабуді
У Луцьку на вулиці Братковського, 3 знесуть тимчасову споруду, де тримають птицю.

Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що тимчасову конструкцію, зроблену з підручних матеріалів, попросили забрати сусіди.

У халабуді на Братковського тримають птицю.

Члени виконкому погодили знесення споруди.

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Теги: птиця, халабуда, Луцьк
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