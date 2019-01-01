На ток-шоу говоритимуть, чи станеться у Луцьку сміттєвий колапс





Зокрема, йтиметься про таке:



Чи станеться у Луцьку сміттєвий колапс за львівським сценарієм?



За що державна екологічна інспекція оштрафувала Луцьку міську раду на 4 мільйони?



Як чиновники Луцька вирішуватимуть ситуацію із вивезенням сміття?



Як налагодити процес сортування?



Дискусію на цю тему дивіться головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу "Протилежний Погляд" у четвер, 18 квітня, о 20:00 на «12» телеканалі!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ток-шоу «Протилежний погляд», що виходить на 12 каналі, спілкуватимуться щодо проблеми сміття у Луцьку.Зокрема, йтиметься про таке:Чи станеться у Луцьку сміттєвий колапс за львівським сценарієм?За що державна екологічна інспекція оштрафувала Луцьку міську раду на 4 мільйони?Як чиновники Луцька вирішуватимуть ситуацію із вивезенням сміття?Як налагодити процес сортування?Дискусію на цю тему дивіться головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу "Протилежний Погляд" у четвер, 18 квітня, о 20:00 на «12» телеканалі!

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