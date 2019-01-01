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На ток-шоу говоритимуть, чи станеться у Луцьку сміттєвий колапс

На ток-шоу говоритимуть, чи станеться у Луцьку сміттєвий колапс
На ток-шоу «Протилежний погляд», що виходить на 12 каналі, спілкуватимуться щодо проблеми сміття у Луцьку.

Зокрема, йтиметься про таке:

Чи станеться у Луцьку сміттєвий колапс за львівським сценарієм?

За що державна екологічна інспекція оштрафувала Луцьку міську раду на 4 мільйони?

Як чиновники Луцька вирішуватимуть ситуацію із вивезенням сміття?

Як налагодити процес сортування?

Дискусію на цю тему дивіться головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу "Протилежний Погляд" у четвер, 18 квітня, о 20:00 на «12» телеканалі!

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Теги: «Протилежний погляд», Луцьк
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