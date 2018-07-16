«Луцька влада не бачить проблеми», – головний еколог Волині про сміттєву катастрофу у Брищі

Олександр Ткачук розповів, що у Луцьку може виникнути дуже серозна проблема зі сміттям. Адже Брищенський полігон невдовзі буде переповнений.



Про це Олександр Ткачук розповів 18 квітня ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі», - пише



Варто зауважити, що Луцьку міську раду



«Вчора була передача «Тема дня», де були присутні Григорій Недопад, заступник міського голови, і директор департаменту ЖКГ Юрій Крась. Вони також обговорювали цю проблему. І я прокоментував



Також він розповів, що 2016 року, коли почалися перевірки міської влади в частині поводження з відходами, Державна екологічна інспекція у Волинській області дала припис міськраді і того року, і повторила це у 2017 році. В інспекції наголошували, що у 2018 році Луцьку не буде куди дівати побутові відходи на Брищенському полігоні, адже він буде переповнений. І штраф міськрада отримала після третьої перевірки, яка була плановою (про неї знали за рік).



Зі слів Олександра Ткачука у 2018 році міською радою була прийнята програма поводження з відходами. За нею мали виготовити проектну документацію на будівництво нового полігону, однак цього не було виконано.



«Вони не виконують своєї програми, яку самі приймають», – обурився начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області на міську раду і депутатів.



З його слів, в програмі на 2019 рік стоїть будівництво нової черги полігону.



«Я був дуже радий і думав, що міська рада спрацює так, що у 2018 році буде документація, а у 2019 – новий полігон і проблема відпаде. На жаль, вона не відпала. В мене складається таке враження, що вони не бачать проблеми», – підкреслив Олександр Ткачук.



Та озвучив версію того, що можливо міська рада не дає інформації депутатам про приписи і ту ситуацію, яка складається.



Також він додав, що члени комісії екологічного напрямку міськради не виїжджали на полігон аби подивитися, яка там ситуація. Більше того, представників екологічної інспекції вже три роки ніхто не запрошує на засідання комісії.



«При колишньому мері запрошували на комісії і сесії. Ми ділилися враженнями та пропозиціями, як виходити з кожної ситуації. А вже 3 роки нас ніхто не запрошує. Значить, вони самі знають, як це робити», – зауважив Олександр Ткачук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник Державної екологічної інспекції у Волинській областірозповів, що у Луцьку може виникнути дуже серозна проблема зі сміттям. Адже Брищенський полігон невдовзі буде переповнений.Про це Олександр Ткачук розповів 18 квітня ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі», - пише ІА "Конкурент" Варто зауважити, що Луцьку міську раду оштрафували на понад 4 мільйони гривень за порушення у сфері поводження з відходами , то ж, якою нині є ситуація у місті детально розповів очільник волинської держекоінспекції.«Вчора була передача «Тема дня», де були присутні, заступник міського голови, і директор департаменту ЖКГ. Вони також обговорювали цю проблему. І я прокоментував критичну ситуацію на Брищинському полігоні (я її вже коментую з 2016 року). На це Недопад сказав, що Ткачук виконує політичне замовлення влади. Якої влади – не зрозуміло. То я хочу сказати, що я це «політичне замовлення» міської влади виконую з 2016 року, коли депутати написали лист міністру екології, що Ткачук не виконує функції державного контролю у Луцьку», – обурено пояснив Олександр Ткачук.Також він розповів, що 2016 року, коли почалися перевірки міської влади в частині поводження з відходами, Державна екологічна інспекція у Волинській області дала припис міськраді і того року, і повторила це у 2017 році. В інспекції наголошували, що у 2018 році Луцьку не буде куди дівати побутові відходи на Брищенському полігоні, адже він буде переповнений. І штраф міськрада отримала після третьої перевірки, яка була плановою (про неї знали за рік).Зі слів Олександра Ткачука у 2018 році міською радою була прийнята програма поводження з відходами. За нею мали виготовити проектну документацію на будівництво нового полігону, однак цього не було виконано.«Вони не виконують своєї програми, яку самі приймають», – обурився начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області на міську раду і депутатів.З його слів, в програмі на 2019 рік стоїть будівництво нової черги полігону.«Я був дуже радий і думав, що міська рада спрацює так, що у 2018 році буде документація, а у 2019 – новий полігон і проблема відпаде. На жаль, вона не відпала. В мене складається таке враження, що вони не бачать проблеми», – підкреслив Олександр Ткачук.Та озвучив версію того, що можливо міська рада не дає інформації депутатам про приписи і ту ситуацію, яка складається.Також він додав, що члени комісії екологічного напрямку міськради не виїжджали на полігон аби подивитися, яка там ситуація. Більше того, представників екологічної інспекції вже три роки ніхто не запрошує на засідання комісії.«При колишньому мері запрошували на комісії і сесії. Ми ділилися враженнями та пропозиціями, як виходити з кожної ситуації. А вже 3 роки нас ніхто не запрошує. Значить, вони самі знають, як це робити», – зауважив Олександр Ткачук.

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