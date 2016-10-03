На Волині медики «швидкої» через погані дороги не могли вчасно доїхати до хворих
Сьогодні, 09:51
На Волині 18 квітня медики "швидкої" 368 разів виїжджали до хворих, з них 12 – безрезультатні.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 125 людей.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 6 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- В.Волинському р-ні до села Новосілки;
- К.Каширському р-ні до села Карпилівка;
- Рожищенському р-ні до села Ворончин;
- Старовижівському р-ні до села Любохини;
- Луцькому р-ні до сіл Романівка та Садів.
Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 2 випадки гострого коронарного синдрому, здійснено 2 виїзди з приводу ДТП та 4 – з приводу «Кримінальний травматизм» (привід до виклику: побили, ножове поранення).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 125 людей.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 6 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- В.Волинському р-ні до села Новосілки;
- К.Каширському р-ні до села Карпилівка;
- Рожищенському р-ні до села Ворончин;
- Старовижівському р-ні до села Любохини;
- Луцькому р-ні до сіл Романівка та Садів.
Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 2 випадки гострого коронарного синдрому, здійснено 2 виїзди з приводу ДТП та 4 – з приводу «Кримінальний травматизм» (привід до виклику: побили, ножове поранення).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі цвіте сакура. ФОТО
Сьогодні, 10:00
На Чорновола у Луцьку автівка врізалася в дерево і перекинулася на дах: водійка – в лікарні
Сьогодні, 09:54
На Волині медики «швидкої» через погані дороги не могли вчасно доїхати до хворих
Сьогодні, 09:51
14-річна школярка на 9-му місяці вагітності скоїла самогубство
Сьогодні, 09:40
Строковика, який з автоматом втік з військової частини на Волині, шукають третю добу
Сьогодні, 09:34