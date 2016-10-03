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На Волині медики «швидкої» через погані дороги не могли вчасно доїхати до хворих

На Волині медики «швидкої» через погані дороги не могли вчасно доїхати до хворих
На Волині 18 квітня медики "швидкої" 368 разів виїжджали до хворих, з них 12 – безрезультатні.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 125 людей.

У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 6 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:

- В.Волинському р-ні до села Новосілки;
- К.Каширському р-ні до села Карпилівка;
- Рожищенському р-ні до села Ворончин;
- Старовижівському р-ні до села Любохини;
- Луцькому р-ні до сіл Романівка та Садів.

Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 2 випадки гострого коронарного синдрому, здійснено 2 виїзди з приводу ДТП та 4 – з приводу «Кримінальний травматизм» (привід до виклику: побили, ножове поранення).


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Теги: медики, швидка, Волинь
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