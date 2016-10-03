На Волині медики «швидкої» через погані дороги не могли вчасно доїхати до хворих

На Волині 18 квітня медики "швидкої" 368 разів виїжджали до хворих, з них 12 – безрезультатні.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 125 людей.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 6 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- В.Волинському р-ні до села Новосілки;- К.Каширському р-ні до села Карпилівка;- Рожищенському р-ні до села Ворончин;- Старовижівському р-ні до села Любохини;- Луцькому р-ні до сіл Романівка та Садів.Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 2 випадки гострого коронарного синдрому, здійснено 2 виїзди з приводу ДТП та 4 – з приводу «Кримінальний травматизм» (привід до виклику: побили, ножове поранення).