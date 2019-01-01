Під Луцьком бізнесмени викупили землю і віддали громаді під дитсадок*
Сьогодні, 10:40
У селі Струмівка двоє забудовників – Андрій Разумовський і Олександр Князєв - викупили 2 гектари землі і віддали її громаді, аби там був збудований дитячий садочок.
Про це повідомляє видання Перший.
Нещодавно на ділянці встановили великий плакат з написом: «Дитячий садочок ми будуємо разом для найважливіших у світі людей».
Фото плакату оприлюднив Андрій Разумовський.
Нагадаємо, у недавньому інтерв’ю директор Будівельної компанії Інвестор Андрій Разумовський розповідав: «Ми працюємо над розвитком села. Наприклад ми з колегою, який будує у Струмівці житловий комплекс «Сімейна фортеця», придбали земельну ділянку площею 2 гектари. І віддали її громаді – під дитячий садочок. Тепер влада повинна зробити проект, оголосити тендер».
«Так, ми не можемо інвестувати 40 мільйонів у його будівництво. Але посильну річ зробили. І дали поштовх. Тому вірю – дитсадок буде».
Зауважимо, проект садочка уже існує. Він розрахований на 220 місць і буде триповерховим. Орієнтовна вартість будівництва – 40 мільйонів гривень. «Садочка у Струмівці бракує катастрофічно. В Підгайцях є лише один садок, в Крупі почали будувати. Дуже багато батьків возять своїх дітей до Луцька. Струмівка стрімко розбудовується, а в новобудовах здебільшого оселяються молоді сім’ї з дітьми», - коментував проблему наприкінці минулого року голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк.
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Про це повідомляє видання Перший.
Нещодавно на ділянці встановили великий плакат з написом: «Дитячий садочок ми будуємо разом для найважливіших у світі людей».
Фото плакату оприлюднив Андрій Разумовський.
Нагадаємо, у недавньому інтерв’ю директор Будівельної компанії Інвестор Андрій Разумовський розповідав: «Ми працюємо над розвитком села. Наприклад ми з колегою, який будує у Струмівці житловий комплекс «Сімейна фортеця», придбали земельну ділянку площею 2 гектари. І віддали її громаді – під дитячий садочок. Тепер влада повинна зробити проект, оголосити тендер».
«Так, ми не можемо інвестувати 40 мільйонів у його будівництво. Але посильну річ зробили. І дали поштовх. Тому вірю – дитсадок буде».
Зауважимо, проект садочка уже існує. Він розрахований на 220 місць і буде триповерховим. Орієнтовна вартість будівництва – 40 мільйонів гривень. «Садочка у Струмівці бракує катастрофічно. В Підгайцях є лише один садок, в Крупі почали будувати. Дуже багато батьків возять своїх дітей до Луцька. Струмівка стрімко розбудовується, а в новобудовах здебільшого оселяються молоді сім’ї з дітьми», - коментував проблему наприкінці минулого року голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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