Під Луцьком бізнесмени викупили землю і віддали громаді під дитсадок*

Андрій Разумовський і Олександр Князєв - викупили 2 гектари землі і віддали її громаді, аби там був збудований дитячий садочок.



Про це повідомляє видання



Нещодавно на ділянці встановили великий плакат з написом: «Дитячий садочок ми будуємо разом для найважливіших у світі людей».



Фото плакату оприлюднив Андрій Разумовський.



Нагадаємо, у недавньому інтерв’ю директор Будівельної компанії Інвестор Андрій Разумовський розповідав: «Ми працюємо над розвитком села. Наприклад ми з колегою, який будує у Струмівці житловий комплекс «Сімейна фортеця», придбали земельну ділянку площею 2 гектари. І віддали її громаді – під дитячий садочок. Тепер влада повинна зробити проект, оголосити тендер».



«Так, ми не можемо інвестувати 40 мільйонів у його будівництво. Але посильну річ зробили. І дали поштовх. Тому вірю – дитсадок буде».



Ділянка у Струмівці, де будуватимуть дитсадочок



Зауважимо, проект садочка уже існує. Він розрахований на 220 місць і буде триповерховим. Орієнтовна вартість будівництва – 40 мільйонів гривень. «Садочка у Струмівці бракує катастрофічно. В Підгайцях є лише один садок, в Крупі почали будувати. Дуже багато батьків возять своїх дітей до Луцька. Струмівка стрімко розбудовується, а в новобудовах здебільшого оселяються молоді сім’ї з дітьми», - коментував проблему наприкінці минулого року голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк.

Ділянку для дитсадка огородили і поставили табличку

Проект дитсадка у Струмівці



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