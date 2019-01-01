вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Луцьком бізнесмени викупили землю і віддали громаді під дитсадок*

Під Луцьком бізнесмени викупили землю і віддали громаді під дитсадок*
У селі Струмівка двоє забудовників – Андрій Разумовський і Олександр Князєв - викупили 2 гектари землі і віддали її громаді, аби там був збудований дитячий садочок.

Про це повідомляє видання Перший.

Нещодавно на ділянці встановили великий плакат з написом: «Дитячий садочок ми будуємо разом для найважливіших у світі людей».

Фото плакату оприлюднив Андрій Разумовський.

Нагадаємо, у недавньому інтерв’ю директор Будівельної компанії Інвестор Андрій Разумовський розповідав: «Ми працюємо над розвитком села. Наприклад ми з колегою, який будує у Струмівці житловий комплекс «Сімейна фортеця», придбали земельну ділянку площею 2 гектари. І віддали її громаді – під дитячий садочок. Тепер влада повинна зробити проект, оголосити тендер».

«Так, ми не можемо інвестувати 40 мільйонів у його будівництво. Але посильну річ зробили. І дали поштовх. Тому вірю – дитсадок буде».

Ділянка у Струмівці, де будуватимуть дитсадочок
Ділянка у Струмівці, де будуватимуть дитсадочок


Зауважимо, проект садочка уже існує. Він розрахований на 220 місць і буде триповерховим. Орієнтовна вартість будівництва – 40 мільйонів гривень. «Садочка у Струмівці бракує катастрофічно. В Підгайцях є лише один садок, в Крупі почали будувати. Дуже багато батьків возять своїх дітей до Луцька. Струмівка стрімко розбудовується, а в новобудовах здебільшого оселяються молоді сім’ї з дітьми», - коментував проблему наприкінці минулого року голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк.
Ділянку для дитсадка огородили і поставили табличку
Ділянку для дитсадка огородили і поставили табличку

Проект дитсадка у Струмівці
Проект дитсадка у Струмівці


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Струмівка, Струмочок, Андрій Разумовський, Олександр Князєв, дитсадок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині серед міста в авто знайшли мертву жінку
Сьогодні, 10:54
Підприємець зі Львова, який позбавив життя багатодітну матір на Волині, не сяде за ґрати
Сьогодні, 10:51
Під Луцьком бізнесмени викупили землю і віддали громаді під дитсадок*
Сьогодні, 10:40
У місті на Волині відкрили пам’ятну дошку загиблому атовцю
Сьогодні, 10:38
У Луцьку шукають свідків аварії на перехресті Карпенка-Карого – Зв'язківців
Сьогодні, 10:18
Схожі новини
Новий рівень життя за містом: показали хід будівництва «Струмочка». ВІДЕО* Новий рівень життя за містом: показали хід будівництва «Струмочка». ВІДЕО*
17 квітень, 17:50
На Волині майже готовий до відкриття новий дитсадок. ФОТО На Волині майже готовий до відкриття новий дитсадок. ФОТО
18 квітень, 16:30
В райцентрі на Волині через холодні батареї мами не пускають дітей до садка В райцентрі на Волині через холодні батареї мами не пускають дітей до садка
16 квітень, 22:20
Лучанам розповіли, чому зняли тролейбус до кладовища в Гаразджі. ВІДЕО Лучанам розповіли, чому зняли тролейбус до кладовища в Гаразджі. ВІДЕО
10 квітень, 08:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди піти на вихідні у Луцьку: 19 – 21 квітня
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині серед міста в авто знайшли мертву жінку
Сьогодні, 10:54
 0
Підприємець зі Львова, який позбавив життя багатодітну матір на Волині, не сяде за ґрати
Сьогодні, 10:51
 0
Під Луцьком бізнесмени викупили землю і віддали громаді під дитсадок*
Сьогодні, 10:40
 0
У місті на Волині відкрили пам’ятну дошку загиблому атовцю
Сьогодні, 10:38
 0
Медіа
відео
1/8