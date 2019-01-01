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У «Промені» пройшов дитячий кулінарний майстер-клас*

У «Промені» пройшов дитячий кулінарний майстер-клас*
Вчора, 18 квітня, у дитячому кафе «Чорничне», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», відбувся 2-й безкоштовний кулінарний майстер-клас.

Всі учасники заходу вчились готувати справжню італійську піцу.

На початку заходу всіх діток зустрічали кухарі кафе, які розповідали діткам про секрети приготування та особливості рецептів піци.

Кожен зміг обрати продукти на власний смак та поєднувати різні смаки, таким чином кожна піца вийшла оригінальна та особлива.

Після закінчення дійства всі дітки ласували власноруч зробленою стравою.

Під час перерви Солодка Фея провела пізнавальну вікторину та кілька тематичних ігор, протягом яких діти заробляли фішки. Ті, хто назбирав найбільшу кількість фішок отримали подарунки від дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг» – сертифікати на послуги.

Загалом у майстер-класі взяло участь 12 дітей і кожен отримав гарний настрій, смачну страву та подарунки від дитячого кафе «Чоничне» – купон на безкоштовний смаколик та знижку 50% на розваги у лабіринті, або зоні крихіток ДРК «Смугастий носоріг».
У «Промені» пройшов дитячий кулінарний майстер-клас*
У «Промені» пройшов дитячий кулінарний майстер-клас*
У «Промені» пройшов дитячий кулінарний майстер-клас*
У «Промені» пройшов дитячий кулінарний майстер-клас*
У «Промені» пройшов дитячий кулінарний майстер-клас*
У «Промені» пройшов дитячий кулінарний майстер-клас*
У «Промені» пройшов дитячий кулінарний майстер-клас*
У «Промені» пройшов дитячий кулінарний майстер-клас*

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Теги: майстер-клас, діти, Промінь, Чорничне кафе
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