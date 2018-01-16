Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Сьогодні, 11:52
Відомий у Луцьку фотограф Павло Березюк опублікував підбірку неймовірних фото вечірнього весняного Луцька.
Світлинами фотограф поділився на своїй сторінці у Facebook.
Павло Березюк зауважив, що створив світлини під час прогулянки з відомим фотографом Сергієм Криницею, який приїхав до Луцька у справах.
"Інколи потрібно відволіктися від перегонів і спокійно насолодитися життям, хоча б на годинку. Місяць, кава, кірха, замок, та скільки для щастя потрібно", - написав Березюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлинами фотограф поділився на своїй сторінці у Facebook.
Павло Березюк зауважив, що створив світлини під час прогулянки з відомим фотографом Сергієм Криницею, який приїхав до Луцька у справах.
"Інколи потрібно відволіктися від перегонів і спокійно насолодитися життям, хоча б на годинку. Місяць, кава, кірха, замок, та скільки для щастя потрібно", - написав Березюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
У Березюка криза жанру? Ніхто не замовляє, то хоч піду вночі місто познімаю.
Останні новини
Судили волинянку, яка вкрала у магазині шматок ковбаси і сиру
Сьогодні, 12:13
У Луцьку біля Старого ринку муніципали зносять старі халабуди
Сьогодні, 11:53
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Сьогодні, 11:52
У Луцьку жінка на Mazda збила велосипедиста
Сьогодні, 11:33
У «Промені» пройшов дитячий кулінарний майстер-клас*
Сьогодні, 11:31