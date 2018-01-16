вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька

Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Відомий у Луцьку фотограф Павло Березюк опублікував підбірку неймовірних фото вечірнього весняного Луцька.

Світлинами фотограф поділився на своїй сторінці у Facebook.

Павло Березюк зауважив, що створив світлини під час прогулянки з відомим фотографом Сергієм Криницею, який приїхав до Луцька у справах.

"Інколи потрібно відволіктися від перегонів і спокійно насолодитися життям, хоча б на годинку. Місяць, кава, кірха, замок, та скільки для щастя потрібно", - написав Березюк.

Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Павло Березюк, Луцьк, фото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
У Березюка криза жанру? Ніхто не замовляє, то хоч піду вночі місто познімаю.
Відповісти
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судили волинянку, яка вкрала у магазині шматок ковбаси і сиру
Сьогодні, 12:13
У Луцьку біля Старого ринку муніципали зносять старі халабуди
Сьогодні, 11:53
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Сьогодні, 11:52
У Луцьку жінка на Mazda збила велосипедиста
Сьогодні, 11:33
У «Промені» пройшов дитячий кулінарний майстер-клас*
Сьогодні, 11:31
Схожі новини
Вогні різдвяного Луцька. ФОТО Вогні різдвяного Луцька. ФОТО
16 січень, 2018, 08:06
Луцьк з даху «Променя». ФОТО Луцьк з даху «Променя». ФОТО
21 жовтень, 2017, 16:09
Луцьк з пожежної каланчі. ФОТО Луцьк з пожежної каланчі. ФОТО
19 серпень, 2017, 10:00
Теплий вихідний в Луцьку: фото від Павла Березюка Теплий вихідний в Луцьку: фото від Павла Березюка
15 травень, 2017, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку спіймали шахрая
Сьогодні, 12:35
 0
На Житомирщині нелюд зґвалтував 3-річну дівчинку
Сьогодні, 12:29
 0
На Волині знайшли нелегалів з Бангладешу і В'єтнаму
Сьогодні, 12:25
 0
Судили волинянку, яка вкрала у магазині шматок ковбаси і сиру
Сьогодні, 12:13
 0
У Луцьку біля Старого ринку муніципали зносять старі халабуди
Сьогодні, 11:53
 0
Медіа
відео
1/8