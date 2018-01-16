Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька

Павло Березюк опублікував підбірку неймовірних фото вечірнього весняного Луцька.



Світлинами фотограф поділився на своїй сторінці у



Павло Березюк зауважив, що створив світлини під час прогулянки з відомим фотографом Сергієм Криницею, який приїхав до Луцька у справах.



"Інколи потрібно відволіктися від перегонів і спокійно насолодитися життям, хоча б на годинку. Місяць, кава, кірха, замок, та скільки для щастя потрібно", - написав Березюк.











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