Зеленський під час дебатів назвав повстанцями бойовиків «ДНР» і «ЛНР»

Кандидат у Президенти Українипід час запитання дона дебатах на НСК "Олімпійський" назвав бойовиків «ДНР» і «ЛНР» повстанцями."Чи є це правда, я не стверджую, чи є це правда, що цукерки "Roshen" є у пайках повстанців "ЛНР" та "ДНР"?", - запитав Володимир Зеленський в чинного Президента.Зауважимо, що такий вислів наразі обговорюють чимало людей у соцмережах.Натомість це вже встиг у студії "Суспільного" прокоментувати голова Верховної Ради України. Він зауважив, що його такий вислів дуже обурив.«Це дуже погані симптоми. Не дай Боже, щоб така людина стала Головнокомандувачем нашої країни», - сказав Парубій.