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Зеленський під час дебатів назвав повстанцями бойовиків «ДНР» і «ЛНР»

Зеленський під час дебатів назвав повстанцями бойовиків «ДНР» і «ЛНР»
Кандидат у Президенти України Володимир Зеленський під час запитання до Петра Порошенка на дебатах на НСК "Олімпійський" назвав бойовиків «ДНР» і «ЛНР» повстанцями.

"Чи є це правда, я не стверджую, чи є це правда, що цукерки "Roshen" є у пайках повстанців "ЛНР" та "ДНР"?", - запитав Володимир Зеленський в чинного Президента.

Зауважимо, що такий вислів наразі обговорюють чимало людей у соцмережах.

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Натомість це вже встиг у студії "Суспільного" прокоментувати голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Він зауважив, що його такий вислів дуже обурив.

«Це дуже погані симптоми. Не дай Боже, щоб така людина стала Головнокомандувачем нашої країни», - сказав Парубій.

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Теги: Зеленський, ДНР, ЛНР, повстанці, дебати
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